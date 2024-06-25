Знаменосцем на играх «Дети Азии» станет новосибирский спортсмен

26 июня в Якутске состоится церемония открытия VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии». В этих соревнованиях примут участие более 3400 юных спортсменов в возрасте от 13 до 16 лет из 30 стран. Знаменосцем сборной команды Сибирского федерального округа на церемонии открытия станет воспитанник спортивной школы самбо Новосибирской области Денис Кулигин.

Значимость выбора подчеркнул министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов: «Чтобы участвовать в играх «Дети Азии» необходимо пройти непростой спортивный отбор. Наши спортсмены отобрались в 16 видах спорта, всего в окружную команду вошли 42 спортсмена Новосибирской области – это более четверти общего состава сборной СФО. А право быть знаменосцем обычно предоставляется сильнейшим атлетам. Это почётное право и большая ответственность».

Денис Кулигин вырос в Барабинске, он занимался самбо у Александра Михайлова. Сейчас атлет тренируется в областной спортивной школе самбо в Новосибирске под руководством Алексея Мордвинова. Денис Кулигин выступает в сверхтяжёлом весе и второй год подряд побеждает на главных стартах сезона. В 2023 году он выиграл первенство России, а затем первенство Европы. Недавно в Кемерово наш юный богатырь вновь стал победителем первенства России и завоевал право выступить на первенстве мира, которое пройдёт в октябре в Кипре.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru

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