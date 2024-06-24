На низком старте: юные спортсмены из Новосибирской области готовятся выступить на Международных играх «Дети Азии»

42 новосибирских спортсмена вошли в состав сборной СФО, которая выступит на играх «Дети Азии». Они выступят в 16 видах спорта: мини-футболе (12 человек), тхэквондо (4), баскетболе 3х3 (4), стендовой стрельбе (3), волейболе (3), греко-римской борьбе (2), настольном теннисе (2), плавании (2), танцевальном спорте (2), дзюдо (2), боксе (1), самбо (1), шахматах (1), вольной борьбе (1), художественной гимнастике (1), спорте глухих (спортивная борьба, 1 человек).

Обращает внимание представительство в мини-футболе, где команда под руководством Ивана Ковтуна в полном составе едет в Якутск. Футболисты уверенно выиграли отборочный турнир в Сибирском федеральном округе. Тренеры имели возможность усилить команду игроками из других регионов, но наш наставник принял решение, что на игры «Дети Азии» поедут только новосибирцы.

– Во-первых, мы уверенно выиграли турнир в Сибирском федеральном округе, ребята из других регионов не выглядели сильнее, – объясняет своё решение Иван Ковтун. – Во-вторых, было бы нечестно кого-то отцеплять от команды, потому что наши футболисты провели непростой сезон и заслужили право играть в Якутске. В-третьих, игры «Дети Азии» - это аналог Олимпиады для детей, они проводятся раз в 4 года, поэтому у ребят всего один шанс сыграть на таких соревнованиях.