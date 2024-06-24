На низком старте: юные спортсмены из Новосибирской области готовятся выступить на Международных играх «Дети Азии»

Наши ребята традиционно являются лидерами сборной Сибирского федерального округа.
42 новосибирских спортсмена вошли в состав сборной СФО, которая выступит на играх «Дети Азии». Они выступят в 16 видах спорта: мини-футболе (12 человек), тхэквондо (4), баскетболе 3х3 (4), стендовой стрельбе (3), волейболе (3), греко-римской борьбе (2), настольном теннисе (2), плавании (2), танцевальном спорте (2), дзюдо (2), боксе (1), самбо (1), шахматах (1), вольной борьбе (1), художественной гимнастике (1), спорте глухих (спортивная борьба, 1 человек).
Обращает внимание представительство в мини-футболе, где команда под руководством Ивана Ковтуна в полном составе едет в Якутск. Футболисты уверенно выиграли отборочный турнир в Сибирском федеральном округе. Тренеры имели возможность усилить команду игроками из других регионов, но наш наставник принял решение, что на игры «Дети Азии» поедут только новосибирцы.
– Во-первых, мы уверенно выиграли турнир в Сибирском федеральном округе, ребята из других регионов не выглядели сильнее, – объясняет своё решение Иван Ковтун. – Во-вторых, было бы нечестно кого-то отцеплять от команды, потому что наши футболисты провели непростой сезон и заслужили право играть в Якутске. В-третьих, игры «Дети Азии» - это аналог Олимпиады для детей, они проводятся раз в 4 года, поэтому у ребят всего один шанс сыграть на таких соревнованиях.
На VIII Международных играх «Дети Азии» пройдут соревнования в 24 видах спорта. Старты пройдут с 26 июня по 7 июля в Якутске. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 3400 юных спортсменов в возрасте от 13 до 16 лет из 30 стран. Россию представят сборные федеральных округов. Новосибирские атлеты будут выступать в составе сборной СФО.
В турнире по баскетболу 3х3 среди девушек Сибирский федеральный округ также представит новосибирская команда. На отборочном турнире наши девушки из центра игровых видов спорта под руководством Натальи Ермак переиграли фаворитов из Томска и завоевали право выступить в Якутске.
– Основную часть сезона мы играли в баскетбол «пять на пять», а сейчас целенаправленно тренируемся в формате «три на три», – рассказывает Наталья Ермак. – Здесь совсем другой мяч, меньше времени на атаку, поэтому нужно действовать быстрее. Раньше мы никогда не играли во всероссийских и тем более международных турнирах в баскетболе 3х3. Это будет интересный опыт.
Наши спортсмены традиционно являются лидерами сборной Сибирского федерального округа. В 2022 году на VII летних играх «Дети Азии» новосибирцы выиграли 36 медалей из 119, выигранных сибирскими спортсменами, в том числе 15 золотых наград. Сборная СФО одержала победу в общекомандном зачёте и в этом году будет защищать титул.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
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