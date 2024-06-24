Завершились Игры стран БРИКС — сколько медалей в копилке новосибирских атлетов?

Подведены итоги Международных мультиспортивных соревнований Игр стран БРИКС – новосибирские спортсмены завоевали 11 медалей. В активе нашей области четыре золота, три серебра и четыре бронзы.

«Наши спортсмены на Играх БРИКС завоевали награды в восьми видах спорта, которые являются базовыми для региона, – рассказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. – Сегодня мы продолжаем готовить резерв в плановом режиме, делаем всё, чтобы наша команда была готова, как и прежде, выйти на старт любого уровня, с успехом защитить честь области и страны. В этом году Россия председательствует в объединении БРИКС. А страна-председатель, по традиции, становится также хозяйкой спортивных Игр. Среди главных задач соревнований – укрепление дружеских и спортивных связей между государствами на основе принципов равенства и отсутствия дискриминации. Безусловно, мы рады, что новосибирцы смогли достойно выступить на этом турнире, доказать, что мы на правильном пути, и внести свой вклад в решение этих задач».

Спортивные игры в этом году принимала Российская Федерация. Проходили старты в Казани (Республика Татарстан) с 12 по 23 июня на 17 спортивных объектах. Общее количество участников – 4751 спортсмен, представляющий 89 стран мира. Было разыграно 387 комплектов медалей.

Честь Новосибирской области в составе сборной РФ защищали 12 человек. Регион был представлен в таких видах спорта как самбо, каратэ, бокс, фехтование, плавание, спортивная борьба (дисциплина «греко-римская борьба»), легкая атлетика, художественная гимнастика.