Яркие победы новосибирских спортсменов на Играх БРИКС

Среди новых достижений наших атлетов на Играх — золото в греко-римской борьбе.
Новосибирский борец Сергей Степанов завоевал золотую медаль на играх БРИКС. Ранее наши легкоатлеты, каратисты и самбисты выиграли серебряную и три золотые награды.
Сергей Степанов выступал в греко-римской борьбе в олимпийской весовой категории до 77 кг. Он не испытал особых проблем на играх БРИКС, одержав 4 победы и не отдав оппонентам ни одного балла. На предварительном групповом этапе воспитанник Алексея Амирова уложил на туше Максима Шедса из Белоруссии (счёт в этот момент был 5:0 в пользу новосибирца), затем Степанов взял верх над Рамазаном Арапхановым из Абхазии со счётом 7:0. Полуфинальная схватка против Тулкина Туева из Узбекистана завершилась со счётом 9:0 в пользу российского атлета, а в финале состоялось второе противостояние Степанова и Арапханова. На этот раз счёт был 5:0 в пользу сибиряка.
К сожалению, Международный олимпийский комитет не разрешил Сергею Степанову выступить на Олимпийских играх в Париже. Две победы нашего борца на чемпионате страны и уверенное выступление на международной арене позволяло рассчитывать на продолжение золотой истории новосибирской греко-римской борьбы на Олимпиадах.
В фехтовании наш саблист Анатолий Костенко в четвертьфинале проиграл один удар Мусе Аймуратову из Узбекистана – 14:15 и выбыл из борьбы за медали. В боксе Наталья Самохина также в четвертьфинале потерпела поражение от соперницы из ЮАР Цыенги Щасана. В плавании Дарья Зарубенкова не сумела пробиться в финалы на дистанциях 50 и 100 метров в плавании на спине.
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