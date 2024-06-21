Яркие победы новосибирских спортсменов на Играх БРИКС

К сожалению, Международный олимпийский комитет не разрешил Сергею Степанову выступить на Олимпийских играх в Париже. Две победы нашего борца на чемпионате страны и уверенное выступление на международной арене позволяло рассчитывать на продолжение золотой истории новосибирской греко-римской борьбы на Олимпиадах.

В фехтовании наш саблист Анатолий Костенко в четвертьфинале проиграл один удар Мусе Аймуратову из Узбекистана – 14:15 и выбыл из борьбы за медали. В боксе Наталья Самохина также в четвертьфинале потерпела поражение от соперницы из ЮАР Цыенги Щасана. В плавании Дарья Зарубенкова не сумела пробиться в финалы на дистанциях 50 и 100 метров в плавании на спине.