В июле Новосибирская область примет чемпионат России по тяжелой атлетике

В Новосибирской области с 16 по 21 июля пройдет чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин при поддержке регионального правительства. Ожидается более 250 участников. Мероприятие пройдет в самом крупном спортивном объекте за Уралом – многофункциональной «Сибирь-Арене».

Тяжёлая атлетика в Новосибирской области является базовым видом спорта. На протяжении многих лет спортсмены области показывали высокие результаты на всероссийском и международном уровнях, последние годы в регионе подрастает достойный резерв – наши спортсмены становились призёрами первенства России.

«У нас в регионе подрастает достойный спортивный резерв по многим видам спорта, в том числе и тяжёлой атлетике. Перспективы этого вида спорта – вполне многообещающие. Радует то, что тяжёлая атлетика продолжает набирать обороты популярности в районах области», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Сегодня в восьми городах и районах области работают специализированные залы и отделения тяжёлой атлетики в детско-юношеских спортивных школах: Купино, Ордынске, Новосибирске, Кольцово, Линево, Бердске, Искитиме, Маслянино. Строится специализированный зал тяжёлой атлетики на 750 квадратных метров, с соревновательной зоной, медицинским центром в г. Купино. В рабочем посёлке Линево построен новый зал тяжёлой атлетики на 150 квадратных метров, что позволило дополнительно привлечь новые тренерские кадры и увеличить число учащейся молодёжи и населения.

Новосибирская область уже принимала чемпионат России по тяжёлой атлетике в 2019 году. Тогда эти старты обеспечили хороший стимул для развития вида спорта. Федерация тяжёлой атлетики Новосибирской области совместно с министерством физической культуры и спорта региона получили высокую оценку проводимой работы от руководства Федерации ФТАР России и получили право проведения чемпионата России в 2024 году.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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