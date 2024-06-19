Два скоростных участка ралли «Шелковый путь» пройдут по территории Новосибирской области

В Новосибирской области при поддержке регионального правительства на территории Болотнинского и Тогучинского районов 6 июля пройдет российский этап Международного ралли «Шелковый путь».

«Два скоростных участка пройдут по территории Новосибирской области. Мероприятие носит статус международного, поэтому уже сегодня все ключевые организационные вопросы решены. Имея большой опыт в организации крупнейших международных мероприятий, все ведомства отрабатывают подготовку по своим направлениям», – отметил заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов в ходе заседания организационного комитета.

В режиме видеоконференцсвязи в заседании приняли участие представители Проекта Международное ралли «Шелковый путь», а также главы районов, принимающих участников ралли. Как рассказал первый заместитель руководителя Проекта Международное ралли «Шелковый путь» Виктор Соколов, участие примут экипажи из 19 стран, более тысячи спортсменов и техников, которые в общей сложности пройдут около 5 500 километров. «Маршрут согласован на федеральном уровне. Это будут новые и прежде неизведанные трассы. Спортсменам предстоит состязаться в различных климатических зонах», – подчеркнул он.

Международное ралли «Шелковый путь» стартует 5 июля в Томске, пройдет по самым захватывающим трассам Сибири, районам Горного Алтая, а затем отправится в Монголию. Маршрут пройдет с запада через центральную часть страны и финиширует 15 июля в Улан-Баторе, где состоится церемония торжественного финиша соревнования. Новосибирская область также принимает на своей территории скоростные этапы ралли. Это будет яркое спортивное событие, для зрителей будут организованы места возможного просмотра мероприятия.

Напомним, что наш регион уже входил в маршрут ралли-марафона «Шелковый путь» в 2021 году. Тогда на территории МВК «Новосибирск Экспоцентр» располагался бивуак гонки.

Для средств массовой информации уже стартовала аккредитация. Для прохождения аккредитации необходимо заполнить онлайн форму на выбранный этап ралли на странице аккредитации.



Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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