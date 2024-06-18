Юные наездники продемонстрировали свое мастерство на первенстве Сибири

Участие в соревнования приняли 44 пары из Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. В состязаниях участвовали мальчики и девочки 9-12 лет, а также 12-16 лет. Старты проводились с целью развития и популяризации конного спорта, а также присвоения спортивных разрядов всадникам.

Ребята этого возраста соревнуются на лошадях высотой в холке до 150 см. Выступать на такой лошади может спортсмен до 16 лет.

Выездка – одна из сложных дисциплин конного спорта, но при этом является основой подготовки спортсмена. Всадники выступают по определенной схеме в зависимости от возрастной категории.