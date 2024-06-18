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Спорт

Юные наездники продемонстрировали свое мастерство на первенстве Сибири

В Новосибирске завершилось первенство Сибирского федерального округа по выездке на лошадях.

Участие в соревнования приняли 44 пары из Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. В состязаниях участвовали мальчики  и девочки 9-12 лет, а также 12-16 лет. Старты  проводились с целью развития и популяризации конного спорта, а также присвоения спортивных разрядов всадникам.

Ребята этого возраста соревнуются на лошадях высотой в холке до 150 см. Выступать на такой лошади может спортсмен до 16 лет. 

Выездка – одна из сложных дисциплин конного спорта, но при  этом является основой подготовки спортсмена. Всадники выступают по определенной схеме в зависимости от возрастной категории.

Внимание судей приковано не только к правильности траекторий, но и к качеству езды, мастерству всадника.  Оцениваются ритмичность движений, импульс, пластичность и гибкость животного. Оценка осуществляется по десяти  балльной шкале.

Новосибирскую область представляли воспитанники городской школы конного спорта и областной школы олимпийского резерва им. И.П. Брайчева. 

Фотографии предоставлены СШОР по конному спорту им. И.П. Брайчева. Фотограф:  Янышева Виктория.

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