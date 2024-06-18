Новосибирские спортсмены взяли серебро и три бронзы на Играх БРИКС в Казани

Игры БРИКС – ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В 2024 году Игры БРИКС будут проходить до 23 июня в Казани.

На Играх представлены 27 видов спорта, в составы сборных России вошли десять новосибирцев.

Уже завершились соревнования у самбистов, каратистов и легкоатлетов. На сегодняшний день нашими ребятами завоевана одна серебряная и три бронзовые медали.