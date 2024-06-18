Новосибирские спортсмены взяли серебро и три бронзы на Играх БРИКС в Казани

На Играх представлены 27 видов спорта, в составы сборных России вошли десять новосибирцев.
Игры БРИКС – ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В 2024 году Игры БРИКС будут проходить до 23 июня в Казани.
На Играх представлены 27 видов спорта, в составы сборных России вошли десять новосибирцев.
Уже завершились соревнования у самбистов, каратистов и легкоатлетов. На сегодняшний день нашими ребятами завоевана одна серебряная и три бронзовые медали.
В самбо у женщин серебряную медаль завоевала Екатерина Голубева. Она выступала в весовой категории до 65 кг. В финальной схватке наша спортсменка уступила Даниэле Ждан из Белоруссии.
Успешно выступили каратисты – представителя нашего региона везут домой бронзовые медали. В весовой категории 50 кг среди женщин третье место заняла Анастасия Разумных Анастасия. Еще одна бронзовая награда у Юрика Оганнисяна в весе 60 кг среди мужчин.
Еще одну награду завоевала Мария Ермакова в соревнованиях по легкой атлетике. В беге на 5000 метров с результатом 15:42.64 воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Фламинго» становится бронзовым призером. Петр Швецов с результатом 9:16.44 остановился в шаге от пьедестала и занял четвертное место в беге на 3000 метров с препятствиями.
Впервые в истории Игры БРИКС проводятся в России: в 2016 году они дебютировали в Индии, в 2017-м эстафету принял Китай, а в 2018 и 2023 годах соревнования проходили в ЮАР. Главной целью турнира станет укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.
Фото: sport.nso.ru
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
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