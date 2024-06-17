На новосибирском аэродроме Евсино состоялись соревнования по планерному спорту

Это первые для страны состязания по планерному спорту в новом сезоне.
Завершились первые в календарном году и первые в России соревнования по планерному спорту на аэродроме Евсино в Искитимском районе Новосибирской области. Параллельно проходили сразу два крупных соревнования. Чемпионат России в открытом классе на планерах «ЛАК-12» (одноместный планер), который проводится традиционно только в нашем регионе. Участие в этих национальных стартах принимают самые опытные спортсмены со всей России с налетом более 300 часов. Также всероссийские соревнования в стандартном классе на планерах «Янтарь-Стандарт» - в этих соревнованиях принимают участие молодые спортсмены, для которых это вторые - третьи соревнования для присвоения разрядов, выполнения спортивных нормативов. Данный планер относится к категории спортивных, размах его крыльев составляет 15 метров, а скорость полета может достигать 250 км/час.
Соревнования проходили две недели. В первую неделю спортсменам пришлось бороться со стихией - осадки, ночные заморозки, постоянная сплошная низко-висящая облачность испытывала спортсменов. Каждый лётный день был отвоеван у погоды и заслуженно попадал в копилку отлётанных, разыгранных упражнений.
Одним из важных итогов соревнований, безусловно, рост квалификации спортсменов. В этом году сразу несколько спортсменов выполнили требования повышения спортивного разряда. В рамках чемпионата России Василий Перевозчиков из Новосибирской области выполнил нормативы на присвоение разряда "кандидата в мастера спорта", а Бурмистров Евгений из Краснодарского края выполнил норматив "мастера спорта". В рамках всероссийских соревнований Алексей Мерзляков из Краснодарского края и новосибирец Виталий Абдуллин выполнили нормативы на присвоение 1 разряда.
По итогам соревнований на высшую ступень пьедестала чемпионата России поднялся спортсмен из Воронежа Владимир Радовский, на втором месте - Виталий Галайчук из Краснодара, на третьем - представитель нашего региона Дмитрий Долотов. В общекомандном зачете Новосибирская область - на втором месте.
А вот на всероссийских соревнованиях нам удалось подняться на высшую ступень пьедестала - победу нашему региону принес Валерий Зайцев, на втором месте - Алексей Мерзляков из Краснодара, замкнул тройку призером Дмитрий Кубарев из Казани. В общекомандном зачете места распределились следующим образом: Новосибирская область- первое место, Республика Татарстан и Краснодарский край на втором и третьем соответственно.
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