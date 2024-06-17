На новосибирском аэродроме Евсино состоялись соревнования по планерному спорту

Завершились первые в календарном году и первые в России соревнования по планерному спорту на аэродроме Евсино в Искитимском районе Новосибирской области. Параллельно проходили сразу два крупных соревнования. Чемпионат России в открытом классе на планерах «ЛАК-12» (одноместный планер), который проводится традиционно только в нашем регионе. Участие в этих национальных стартах принимают самые опытные спортсмены со всей России с налетом более 300 часов. Также всероссийские соревнования в стандартном классе на планерах «Янтарь-Стандарт» - в этих соревнованиях принимают участие молодые спортсмены, для которых это вторые - третьи соревнования для присвоения разрядов, выполнения спортивных нормативов. Данный планер относится к категории спортивных, размах его крыльев составляет 15 метров, а скорость полета может достигать 250 км/час.

Соревнования проходили две недели. В первую неделю спортсменам пришлось бороться со стихией - осадки, ночные заморозки, постоянная сплошная низко-висящая облачность испытывала спортсменов. Каждый лётный день был отвоеван у погоды и заслуженно попадал в копилку отлётанных, разыгранных упражнений.