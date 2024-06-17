18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

На новосибирском аэродроме Евсино состоялись соревнования по планерному спорту

Это первые для страны состязания по планерному спорту в новом сезоне.

Завершились первые в календарном году и первые в России соревнования по планерному спорту на аэродроме Евсино в Искитимском районе Новосибирской области. Параллельно проходили сразу два крупных соревнования. Чемпионат России в открытом классе на планерах «ЛАК-12» (одноместный планер), который проводится традиционно только в нашем регионе. Участие в этих национальных стартах принимают самые опытные спортсмены со всей России с налетом более 300 часов. Также всероссийские соревнования в стандартном классе на планерах  «Янтарь-Стандарт»  - в этих соревнованиях принимают участие молодые спортсмены, для которых это вторые - третьи соревнования для присвоения разрядов, выполнения спортивных нормативов.  Данный планер относится к категории спортивных, размах его крыльев составляет 15 метров, а скорость полета может достигать  250 км/час. 

Соревнования проходили две недели. В первую неделю спортсменам пришлось бороться со стихией - осадки, ночные заморозки, постоянная сплошная низко-висящая облачность испытывала спортсменов. Каждый лётный день был отвоеван у погоды  и заслуженно попадал в копилку отлётанных, разыгранных упражнений.

Одним из важных итогов соревнований, безусловно, рост квалификации спортсменов. В этом году сразу несколько спортсменов выполнили требования повышения спортивного разряда. В рамках чемпионата России Василий Перевозчиков  из Новосибирской области выполнил нормативы на присвоение разряда "кандидата в мастера спорта", а Бурмистров Евгений из Краснодарского края выполнил норматив "мастера спорта". В рамках всероссийских соревнований  Алексей Мерзляков из Краснодарского края и  новосибирец Виталий Абдуллин выполнили нормативы на присвоение 1 разряда.

По итогам соревнований на высшую ступень пьедестала чемпионата России поднялся спортсмен из Воронежа Владимир Радовский, на втором месте - Виталий Галайчук из Краснодара, на третьем - представитель нашего региона Дмитрий Долотов. В общекомандном зачете Новосибирская область  - на втором месте.

А вот на всероссийских соревнованиях нам  удалось подняться на высшую ступень пьедестала - победу нашему региону принес Валерий Зайцев, на втором месте - Алексей Мерзляков из Краснодара, замкнул тройку призером Дмитрий Кубарев из Казани. В общекомандном зачете места распределились следующим образом: Новосибирская область- первое место, Республика Татарстан и Краснодарский край на втором и третьем соответственно.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: