В Новосибирской области после реконструкции заработал стадион «Авангард»

На стадионе появились новые трибуны на полторы тысячи мест, тренажерный зал, легкоатлетический манеж, зал аэробики и велобаза.
В Бердске официально открылся стадион «Авангард» после реконструкции по нацпроекту «Демография». Реализация данного объекта осуществлялась в рамках исполнения поручения губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Реконструкция, которая началась в 2020 году, была проведена в несколько этапов.
«Это знаковый объект для Бердска, в ходе реконструкции была проделана большая работа. В целом стадионы – это элементы базовой спортивной инфраструктуры, и нет сомнений, что в одном из самых спортивных городов нашей области он будет востребован», – отметил заместитель министра физической культуры и спорта региона Дмитрий Пронин.
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» произведена закупка спортивно-технологического оборудования на объект. В период 2020-2022 годов произведено устройство футбольного поля с искусственным покрытием, легкоатлетических беговых дорожек, спортивных секторов для прыжков в длину и высоту, тройного прыжка, универсальной спортивной площадки и площадки для сдачи нормативов ГТО, освещения и модульных раздевальных помещений.
Благодаря утвержденной правительством региона государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» в период 2022-2023 годов выполнено строительство здания трибуны на 1500 мест с подтрибунными помещениями, включая тренажерный зал, легкоатлетический манеж, зал аэробики, велобазу, административные, технические и вспомогательные помещения.
Новый и современной объект будет использоваться для соревнований, занятий легкой атлетикой, футболом, велосипедным спортом, в целом для развития общей физической подготовки. В рамках открытия состоялся парад ветеранов спорта, воспитанников местных спортивных школ, а также товарищеский футбольный матч. Желающие могли сдать нормативы ГТО, свое мастерство продемонстрировали спортсмены Бердска.
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