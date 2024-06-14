В Новосибирской области после реконструкции заработал стадион «Авангард»

В Бердске официально открылся стадион «Авангард» после реконструкции по нацпроекту «Демография». Реализация данного объекта осуществлялась в рамках исполнения поручения губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Реконструкция, которая началась в 2020 году, была проведена в несколько этапов.

«Это знаковый объект для Бердска, в ходе реконструкции была проделана большая работа. В целом стадионы – это элементы базовой спортивной инфраструктуры, и нет сомнений, что в одном из самых спортивных городов нашей области он будет востребован», – отметил заместитель министра физической культуры и спорта региона Дмитрий Пронин.