Новосибирцев приглашают на спортивные тренировки в городских парках

Этим летом в парках открыты спортивные программы на свежем воздухе для всех возрастов и уровней подготовки, сообщает мэрия Новосибирска:

утренняя зарядка под открытым небом,

групповые занятия по северной ходьбе, общей физической подготовке,

рекреационная физкультура,

оздоровительная гимнастика,

мастер-классы по игре в футбол.