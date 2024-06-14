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Спорт

Новосибирцев приглашают на спортивные тренировки в городских парках

Где этим летом можно приобщиться к физкультуре под открытым небом?

pxhere.com

 Этим летом в парках открыты спортивные программы на свежем воздухе для всех возрастов и уровней подготовки, сообщает мэрия Новосибирска:

  • утренняя зарядка под открытым небом,
  • групповые занятия по северной ходьбе, общей физической подготовке,
  • рекреационная физкультура,
  • оздоровительная гимнастика,
  • мастер-классы по игре в футбол.
мэрия Новосибирска

В парках есть все условия для занятий спортом: воркаут, тренажеры, футбольное поле, скейт-площадка, баскетбольные и волейбольные площадки.

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