Новосибирцев приглашают на спортивные тренировки в городских парках

Где этим летом можно приобщиться к физкультуре под открытым небом?
Этим летом в парках открыты спортивные программы на свежем воздухе для всех возрастов и уровней подготовки, сообщает мэрия Новосибирска:
- утренняя зарядка под открытым небом,
- групповые занятия по северной ходьбе, общей физической подготовке,
- рекреационная физкультура,
- оздоровительная гимнастика,
- мастер-классы по игре в футбол.
В парках есть все условия для занятий спортом: воркаут, тренажеры, футбольное поле, скейт-площадка, баскетбольные и волейбольные площадки.
Комментарии (0)