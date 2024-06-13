Новосибирский спортсмен одержал поеду на чемпионате мира по муайтай

В Греции завершился чемпионат мира по муайтай. Овсеп Асланян выиграл соревнования в весовой категории до 51 кг, а на молодёжном первенстве победу отпраздновал ещё один спортсмен из Новосибирской области – Савелий Дорогавцев (в/к до 67 кг).

Чемпионат мира по муайтай (тайскому боксу) собрал 560 спортсменов из 93 стран. В весовой категории до 51 кг Овсеп Асланян в пятый раз оспаривал титул чемпиона мира. Трижды он становился серебряным призёром, один раз завоевал бронзу. Новосибирец вышел в финал, где встречался с Чалонгчаем Мининди из Таиланда. Не так давно тайские спортсмены были безоговорочно сильнейшими в мире, особенно они были сильны в легких весовых категориях. Однако российские бойцы в 2018 году сдвинули лидеров с пьедестала и с каждым годом укрепляют своё преимущество. Овсеп Асланян взял верх над конкурентом из Таиланда и завоевал свою первую золотую медаль на чемпионатах мира.