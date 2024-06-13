Новосибирский спортсмен одержал поеду на чемпионате мира по муайтай

Наш боец уже в пятый раз оспаривал титул чемпиона мира в легком весе.
В Греции завершился чемпионат мира по муайтай. Овсеп Асланян выиграл соревнования в весовой категории до 51 кг, а на молодёжном первенстве победу отпраздновал ещё один спортсмен из Новосибирской области – Савелий Дорогавцев (в/к до 67 кг).
Чемпионат мира по муайтай (тайскому боксу) собрал 560 спортсменов из 93 стран. В весовой категории до 51 кг Овсеп Асланян в пятый раз оспаривал титул чемпиона мира. Трижды он становился серебряным призёром, один раз завоевал бронзу. Новосибирец вышел в финал, где встречался с Чалонгчаем Мининди из Таиланда. Не так давно тайские спортсмены были безоговорочно сильнейшими в мире, особенно они были сильны в легких весовых категориях. Однако российские бойцы в 2018 году сдвинули лидеров с пьедестала и с каждым годом укрепляют своё преимущество. Овсеп Асланян взял верх над конкурентом из Таиланда и завоевал свою первую золотую медаль на чемпионатах мира.
В рамках молодёжного первенства мира в весовой категории до 67 кг Савелий Дорогавцев в финале боксировал с Ростиславом Герасименко из Украины и одержал победу.
В общей сложности сборная России завоевала шесть золотых медалей на чемпионате мира и восемь наград высшей пробы на мировом первенстве среди молодёжи.
Фото: sport.nso.ru
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