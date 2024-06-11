Новосибирская область приняла Всероссийские соревнования по велоспорту

Атлеты из Новосибирской, Кемеровской, Омской областей и Республики Хакасия боролись за медали XXXVIII Всероссийских соревнований по велосипедному спорту, посвящённых памяти сотрудников ГАИ Дмитрия Байдуги и Александра Шабалдина. Впервые соревнования прошли на лыжероллерной трассе Маслянино.

Традиционные соревнования по велоспорту памяти трагически погибших сотрудников ГАИ в разные годы проходили на разных трассах Новосибирской области. В прошлом сезоне старты состоялись на новых дорогах вокруг «Сибирь-Арены», в этом году было принято решение провести гонки на лыжероллерной трассе р.п. Маслянино. Недавно построенный спортивный объект подготовлен к проведению стартов, руководство района оперативно решило вопросы размещения участников, таким образом впервые рабочий посёлок Маслянино встречал Всероссийские соревнования по велосипедному спорту.