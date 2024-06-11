Новосибирская область приняла Всероссийские соревнования по велоспорту

Новосибирцам удалось завоевать 27 медалей.
Атлеты из Новосибирской, Кемеровской, Омской областей и Республики Хакасия боролись за медали XXXVIII Всероссийских соревнований по велосипедному спорту, посвящённых памяти сотрудников ГАИ Дмитрия Байдуги и Александра Шабалдина. Впервые соревнования прошли на лыжероллерной трассе Маслянино.
Традиционные соревнования по велоспорту памяти трагически погибших сотрудников ГАИ в разные годы проходили на разных трассах Новосибирской области. В прошлом сезоне старты состоялись на новых дорогах вокруг «Сибирь-Арены», в этом году было принято решение провести гонки на лыжероллерной трассе р.п. Маслянино. Недавно построенный спортивный объект подготовлен к проведению стартов, руководство района оперативно решило вопросы размещения участников, таким образом впервые рабочий посёлок Маслянино встречал Всероссийские соревнования по велосипедному спорту.
Участники соревнований возложили цветы в память о героях-автоинспекторах. 25 мая 1973 года сотрудники ГАИ Дмитрий Байдуга и Александр Шабалдин пожертвовали собой, сопровождая колонну велосипедистов. Они преградили путь грузовику, который на высокой скорости шёл навстречу участникам соревнований. Все спортсмены остались живы.
В течение трёх дней юные спортсмены выступали на соревнованиях, посвящённых памяти Дмитрия Байдуги и Александра Шабалдина. В программе были индивидуальная гонка, групповая гонка и гонка-критериум. 27 медалей завоевали спортсмены Новосибирской области, 21 награда у кемеровчан. По золотым медалям наши соседи с Кузбасса опередили всех соперников – у них 12 побед, 4 раза выигрывали новосибирцы, по разу на высшую ступень пьедестала понимались велогонщики из Омской области и Республики Хакасия.
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