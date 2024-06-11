В Бердском заливе прошло сразу несколько парусных состязаний среди яхтсменов

Было разыграно 13 комплектов медалей в пяти классах яхт и парусной доске Фанборд. Состязания были представительными: в них приняли участие 78 спортсменов из Московской области, Красноярского края, Омска, Новосибирска и Бердска.

Гонки продолжались все выходные при разнообразных погодных условиях: спортсмены сражались и под проливным дождем, и при ярком солнце, но, главное, при переменном ветре, ведь остановить парусники может только штиль.

В первенстве Новосибирска по парусному спорту «Алый парус» приняли участие девочки и мальчики от 8 до 18 лет в классах яхт «Оптимист», «Кадет», «Луч-мини», а также в парусной доске «Фанборд».