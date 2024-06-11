В Бердском заливе прошло сразу несколько парусных состязаний среди яхтсменов

В Новосибирской области разыграли награды среди юных и взрослых спортсменов.
Было разыграно 13 комплектов медалей в пяти классах яхт и парусной доске Фанборд. Состязания были представительными: в них приняли участие 78 спортсменов из Московской области, Красноярского края, Омска, Новосибирска и Бердска.
Гонки продолжались все выходные при разнообразных погодных условиях: спортсмены сражались и под проливным дождем, и при ярком солнце, но, главное, при переменном ветре, ведь остановить парусники может только штиль.
В первенстве Новосибирска по парусному спорту «Алый парус» приняли участие девочки и мальчики от 8 до 18 лет в классах яхт «Оптимист», «Кадет», «Луч-мини», а также в парусной доске «Фанборд».
Места распределились следующим образом: золото «Оптимистов» увезли Виктор Рудейский в Омск и Эвелина Кушнир в Красноярский край.
В классе «Кадет» равных не было новосибирцам, экипажу из Артема Федюнина и Даниила Наумова.
Участники из Новосибирска - Наталья Стыврина и Владимир Ретивин стали победителями и среди яхтсменов, выступавших в классе «Луч-мини», а также в парусной доске - Нелли Очаева и Константин Некрасов.
Взрослые спортсмены приняли участие в Кубке Новосибирской области по парусному спорту «Топ Моторс», а также поборолись за медали 2 этапа Кубка России по парусному спорту в классе «Финн».
В классе «Финн» абсолютным победителем стал Алексей Животовский из Московской области, новосибирцы Виталий Иванов и Павел Стыврин поднялись на вторую и третью ступень пьедестала соответственно.
Среди катамаранов «Торнадо» первым пришел парусник с экипажем наших земляков Марии и Максима Стрельниковых.
Фото: Федерация парусного спорта Новосибирской области
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