На Международных играх «Дети Азии» выступят 42 юных спортсмена из Новосибирской области

Завершились отборочные соревнования, по итогам которых формировался состав сборной Сибирского федерального округа на Международные игры «Дети Азии». 42 новосибирских спортсмена отобрались в окружную команду в 16 видах спорта. Для сравнения – в 2022 году в играх участвовали 25 новосибирских спортсменов.

VIII Международные игры «Дети Азии» пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске. Ожидается, что в соревнованиях примут участие боле 3400 юных спортсменов в возрасте от 13 до 16 лет из 30 стран. Россию представят сборные федеральных округов. Новосибирские атлеты будут выступать в составе сборной СФО.

Весной проходили отборочные соревнования, по результатам которых формировался состав сибирской команды. Последними завершились отборочные соревнования по художественной гимнастике и лёгкой атлетике. В итоге в состав сборной СФО вошли 160 спортсменов из 9 субъектов округа, больше четверти вакансий заняли новосибирцы.

На VIII Международных играх «Дети Азии» пройдут соревнования в 24 видах спорта. Наши атлеты отобрались на соревнования в 16 видах спорта: мини-футболе (12 человек), тхэквондо (4), баскетболе 3х3 (4), стендовой стрельбе (3), волейболе (3), греко-римской борьбе (2), настольном теннисе (2), плавании (2), танцевальном спорте (2), дзюдо (2), боксе (1), самбо (1), шахматах (1), вольной борьбе (1), художественной гимнастике (1), спорте глухих - борьба (1). В 13 видах спорта в состав команды СФО включены тренеры или руководители по виду спорта из Новосибирской области. В общей сложности от нашего региона в состав сборной СФО вошли 64 человека.

В 2022 году, когда во Владивостоке проходили VII летние игры «Дети Азии», в состав сборной СФО входили 25 спортсменов и 14 тренеров из Новосибирской области. Наши атлеты внесли весомы вклад в общекомандную победу Сибирского федерального округа. В активе новосибирцев было 36 медалей из 119, выигранных сибирскими спортсменами, в том числе 15 золотых наград.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru

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