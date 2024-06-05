Новый сезон — новое название: футбольный клуб «Новосибирск» переименуют

Подписано распоряжение правительства Новосибирской области о переименовании автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Новосибирск» в АНО ФК «Сибирь». Таким образом, в сезон 2024-2025 годов наша футбольная команда войдёт с новым-старым названием, с которым связаны наивысшие результаты клуба.

Сразу после окончания сезона 2023-2024 годов футбольный клуб «Новосибирск» получит название ФК «Сибирь». В документах Российского футбольного союза переименование произойдет ориентировочно в двадцатых числах июня. На областном уровне решение принято наблюдательным советом АНО «Футбольный клуб «Новосибирск». На основании этого решения подписано распоряжение Правительства Новосибирской области, сейчас готовятся изменения в учредительных документах.

«Наблюдательный совет утвердил решение болельщиков, которые в сентябре прошлого года проголосовали за возвращение названия «Сибирь» нашей футбольной команде. С этим названием связаны главные достижения клуба, который в 2010-м году играл в финале Кубка России, Премьер-лиге и Лиге Европы», – отметил министр физический культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Летом 2023 года руководство ФК «Новосибирск» объявило о выборе названия клуба. Болельщикам были предложены три варианта. Голосование проходило на матче Первенства страны 17 сентября. С большим отрывом болельщики проголосовали за возвращение названия «Сибирь». Смена названия будет произведена после окончания сезона.