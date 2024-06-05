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Спорт

Первенство Новосибирской области по гребному слалому прошло на реке Ине

Из-за уровня воды выше обычного у состязаний оказался повышенный уровень сложности.

sport.nso.ru

Первенство области по гребному слалому собрало 78 участников. Соревнования традиционно проходили на реке Иня на микрорайоне «Весенний». На дистанции протяжённостью 250 метров были установлены 18 ворот. В этом году высокая вода оказалась непростым испытанием для юных участников. Не каждый сумел пройти все ворота на дистанции. Зато подготовленные атлеты могли проверить силы в преддверии ответственных стартов первенства Сибирского федерального округа.

sport.nso.ru
sport.nso.ru

По словам главного тренера сборной Новосибирской области Светланы Третьяковой наши лидеры имеют неплохие шансы на медали окружных соревнований. На недавнем Кубке России Иван Кайгородов вошёл в число 30 сильнейших из 84 участников в соревнованиях мужчин, а Полина Якуба стала финалисткой среди женщин. В прошлом году она была включена в состав сборной России, в её активе бронза чемпионата СФО.

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