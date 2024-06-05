Первенство Новосибирской области по гребному слалому прошло на реке Ине

Первенство области по гребному слалому собрало 78 участников. Соревнования традиционно проходили на реке Иня на микрорайоне «Весенний». На дистанции протяжённостью 250 метров были установлены 18 ворот. В этом году высокая вода оказалась непростым испытанием для юных участников. Не каждый сумел пройти все ворота на дистанции. Зато подготовленные атлеты могли проверить силы в преддверии ответственных стартов первенства Сибирского федерального округа.