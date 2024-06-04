Впервые Новосибирская область приняла всероссийские соревнования по серфингу

Гонки в рамках всероссийских соревнований «Новосибирск SUP – Столица Сибири», а также любительские соревнования на сапах SIBERIAN SUP CUP 2024 прошли в Парке сапсёрфинга Новосибирска.

Участникам, а их было более 60 человек из шести регионов Российской Федерации, повезло с погодой. Вода была гладкая, и на улице значительно потеплело.

Помимо профессиональных спортсменов, кто уже давно занимается этим видом спорта, в соревнованиях в категории «любители» могли участвовать все желающие, даже те, кто стоял на сапе всего несколько раз.