Впервые Новосибирская область приняла всероссийские соревнования по серфингу

В новосибирском Парке сапсерфинга состоялись состязания в дисциплине «доска с веслом».
Гонки в рамках всероссийских соревнований «Новосибирск SUP – Столица Сибири», а также любительские соревнования на сапах SIBERIAN SUP CUP 2024 прошли в Парке сапсёрфинга Новосибирска.
Участникам, а их было более 60 человек из шести регионов Российской Федерации, повезло с погодой. Вода была гладкая, и на улице значительно потеплело.
Помимо профессиональных спортсменов, кто уже давно занимается этим видом спорта, в соревнованиях в категории «любители» могли участвовать все желающие, даже те, кто стоял на сапе всего несколько раз.
— В этот раз в столице Сибири проходят соревнования всероссийского уровня. Это очень важно. Федерация серфинга в Новосибирской области аккредитована всего два года назад, но уже были проведены чемпионат и первенство области по данному виду спорта, а теперь вот и соревнования всероссийского уровня. Российская федерация серфинга, безусловно, поддерживает регионы, консультирует. Нам важно как можно больше регионов не только вовлекать в развитие вида спорта, но и смотреть материально-техническую базу для проведения соревнований, - отметила она.
Накануне стартовсостоялась рабочая встреча министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова с представителями региональной и российской федерации серфинга, удалось наметить направления совместной работы.
На соревнованиях в дисциплине «доска с веслом» атмосфера всегда дружеская. Только на дистанции можно увидеть настоящее противостояние. Показательной в этом является так называемая «техническая гонка», где спортсмены как раз демонстрируют мастерство владения доской на дистанции 5 километров. Новосибирцам удалось завоевать награды: среди мужчин первое и третье место заняли Павел Петров и Евгений Попов соответственно, среди женщин второе и третье местое у Анастасии Тупициной и Анны Мариной.
В рамках всероссийских соревнований участники также соревновались в спринте и марафоне – они преодолели дистанцию в 200 метров и 14 км соответственно. Соревнования проходили вдоль живописного берега Оби. На территории Парка сапсёрфинга в зрительский зоне была организована развлекательная программа с мастер-классами для детей и взрослых, музыка, зона отдыха, фуд-корт-зона.
Участвовали в любительских соревнованиях и дети. Как отметила Виктория Прошкина, сейчас развитию детско-юношеского спорта и формированию спортивного резерва уделяется большое внимание.
Фото: sport.nso.ru
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