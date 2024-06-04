Лето в стиле ЗОЖ: в Новосибирске стартует юбилейный 20-й сезон парковой гимнастики

5 июня в 9.30 в Центральном парке состоится открытие юбилейного летнего сезона парковой гимнастики, сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru. За 20 лет в проекте приняли участие более шести тысяч новосибирцев.



При поддержке департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска парковую гимнастику проводит автор методики оздоровительной гимнастики и инициатор проекта Владимир Ефремов.



Занятия проходят на свежем воздухе бесплатно для всех желающих, без возрастных ограничений.

Разработанная Владимиром Ефремовым система упражнений направлена на профилактику заболеваний позвоночника и суставов, укрепление организма в целом.



Сбор участников – у фонтана.



Занятия будут проходить все лето:

каждую среду в 9.30 в Центральном парке;

каждую среду в 17.30 на аллее на ул. Вертковской (Дом радио);

каждую пятницу в 11.00 в Первомайском районе, ул. Эйхе, 1 (Дом молодежи).