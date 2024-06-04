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Спорт

Лето в стиле ЗОЖ: в Новосибирске стартует юбилейный 20-й сезон парковой гимнастики

За 20 лет в проекте приняли участие более шести тысяч новосибирцев.

мэрия Новосибирска

5 июня в 9.30 в Центральном парке состоится открытие юбилейного летнего сезона парковой гимнастики, сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru. За 20 лет в проекте приняли участие более шести тысяч новосибирцев.
 
При поддержке департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска парковую гимнастику проводит автор методики оздоровительной гимнастики и инициатор проекта Владимир Ефремов.
 
Занятия проходят на свежем воздухе бесплатно для всех желающих, без возрастных ограничений.
Разработанная Владимиром Ефремовым система упражнений направлена на профилактику заболеваний позвоночника и суставов, укрепление организма в целом.
 
Сбор участников – у фонтана.
 
Занятия будут проходить все лето:

  •  каждую среду в 9.30 в Центральном парке;
  •  каждую среду в 17.30 на аллее на ул. Вертковской (Дом радио);
  •  каждую пятницу в 11.00 в Первомайском районе, ул. Эйхе, 1 (Дом молодежи).

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