18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Новосибирские фехтовальщики завоевали командное серебро на международных соревнованиях

В открытом чемпионате Союзного государства по фехтованию выступили сильнейшие спортсмены Белоруссии и России.

fencing.nso.ru

В рамках международных соревнований «Открытый чемпионат Союзного государства» завершились соревнования по фехтованию на шпагах. Сборная Новосибирской области заняла второе место в мужском командном турнире, уступив только первой сборной страны.

В открытом чемпионате Союзного государства по фехтованию участвуют сильнейшие мастера Белоруссии и России. Турнир завершает отборочный цикл перед Играми БРИКС. В командных соревнованиях по фехтованию на шпагах мужская сборная Новосибирской области в четвертьфинале встречалась со сборной Белоруссии и выиграла 45:24, следующим соперником стала вторая сборная России, наши шпажисты взяли верх – 45:37. В финале новосибирцы встречались с первой сборной России во главе с лидерами национального рейтинга. Упорное сражение завершилось со счётом 43:39 в пользу сборников.

В личных соревнованиях шпажистов лучшим из новосибирцев был Александр Соболев. Он вышел в четвертьфинал, в котором уступил будущему победителю турнира Алексею Удовиченко из Москвы 11:15.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: