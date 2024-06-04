Новосибирские фехтовальщики завоевали командное серебро на международных соревнованиях

В рамках международных соревнований «Открытый чемпионат Союзного государства» завершились соревнования по фехтованию на шпагах. Сборная Новосибирской области заняла второе место в мужском командном турнире, уступив только первой сборной страны.

В открытом чемпионате Союзного государства по фехтованию участвуют сильнейшие мастера Белоруссии и России. Турнир завершает отборочный цикл перед Играми БРИКС. В командных соревнованиях по фехтованию на шпагах мужская сборная Новосибирской области в четвертьфинале встречалась со сборной Белоруссии и выиграла 45:24, следующим соперником стала вторая сборная России, наши шпажисты взяли верх – 45:37. В финале новосибирцы встречались с первой сборной России во главе с лидерами национального рейтинга. Упорное сражение завершилось со счётом 43:39 в пользу сборников.

В личных соревнованиях шпажистов лучшим из новосибирцев был Александр Соболев. Он вышел в четвертьфинал, в котором уступил будущему победителю турнира Алексею Удовиченко из Москвы 11:15.