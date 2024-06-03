Новосибирцы отметили Всемирный день велосипедиста массовыми гонками

Любители крутить педали традиционно отмечают свой праздник 3 июня.
Всемирный день велосипедиста отмечается 3 июня ежегодно. В Новосибирской области центральный старт прошел в День защиты детей, 1 июня, в р.п. Краснообск, там на различные дистанции вышли взрослые и дети.
Самому старшему участнику велосипедной гонки Сагандыкову Касыму 76 лет. Он уже более 40 лет является постоянным участником всех велосипедных соревнований в регионе. Спортсмен отмечает, что старается ездить на велосипеде каждый день, а в зимний период преодолевает дистанции на велостанке.
— Количество участников с каждым годом увеличивается. В этом году прекрасное место для проведения центрального старта — в лесу, свежий воздух, отличная трасса для праздника спорта, - отмечает президент федерации велосипедного спорта Юрий Почекунин.
Для разных возрастов были предусмотрены разные дистанции, самые юные спортсмены преодолевали дистанцию на беговелах. Всего на старт вышли порядка 300 участников.
В этот же день на старт также вышли десятки бердчан. Массовым заездом на велосипедах по городу, а также соревнованиями открылся летний период Всероссийского спортивного марафона «Сила России».
Фото: управление физической культуры и спорта Новосибирского района
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