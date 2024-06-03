Новосибирцы отметили Всемирный день велосипедиста массовыми гонками

Всемирный день велосипедиста отмечается 3 июня ежегодно. В Новосибирской области центральный старт прошел в День защиты детей, 1 июня, в р.п. Краснообск, там на различные дистанции вышли взрослые и дети.

Самому старшему участнику велосипедной гонки Сагандыкову Касыму 76 лет. Он уже более 40 лет является постоянным участником всех велосипедных соревнований в регионе. Спортсмен отмечает, что старается ездить на велосипеде каждый день, а в зимний период преодолевает дистанции на велостанке.

— Количество участников с каждым годом увеличивается. В этом году прекрасное место для проведения центрального старта — в лесу, свежий воздух, отличная трасса для праздника спорта, - отмечает президент федерации велосипедного спорта Юрий Почекунин.