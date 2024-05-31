У молодежного состава хоккейного клуба «Сибирь» — новый тренер

Состав главной команды ХК «Сибирь» фактически укомплектован. Новым главным тренером молодежного состава стал Юрий Кузнецов. Об этом было объявлено на пресс-конференции руководителей ХК «Сибирь». В течение сезона будет расширена ротация между «молодёжкой» и спортивной школой «Сибирь», чтобы выпускники школы имели больше шансов закрепиться в МХЛ с прицелом на попадание в основной состав клуба.

Руководители ХК «Сибирь» провели пресс-конференцию, посвящённую планам развития клуба. На вопросы журналистов и болельщиков ответили генеральный директор Лев Крутохвостов, генеральный менеджер Виктор Меркулов, исполнительный директор Андрей Глазков.

Касаясь задач клуба, Лев Крутохвостов отметил, что для ХК «Сибирь» созданы отличные условия, болельщики любят команду и заполняют трибуны, соответственно, клуб должен повышать результат и создавать условия для увеличения посещаемости «Сибирь-Арены».

Виктор Меркулов проанализировал селекцию, подчеркнув, что состав фактически укомплектован. Можно ждать одного-двух новых игроков, хотя селекция будет продолжаться на протяжении всего сезона, в том числе и среди воспитанников молодёжного состава.

В команде «Сибирские снайперы» сформирован новый тренерский штаб. Главным тренером стал Юрий Кузнецов, его помощниками будут Денис Маскаленко (старший тренер), Владимир Первушин (ассистент главного тренера), Владислав Минигалиев (тренер по вратарям) и Вадим Берестов (тренер по физической подготовке). Юрий Кузнецов, Денис Маскаленко и Владислав Минигалиев – воспитанники новосибирской школы хоккея, что подчёркивает курс на местных воспитанников как в игровом, так и в тренерском составе.