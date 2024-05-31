У молодежного состава хоккейного клуба «Сибирь» — новый тренер

Подготовка к сезону у игроков начнется 1 июля.
Состав главной команды ХК «Сибирь» фактически укомплектован. Новым главным тренером молодежного состава стал Юрий Кузнецов. Об этом было объявлено на пресс-конференции руководителей ХК «Сибирь». В течение сезона будет расширена ротация между «молодёжкой» и спортивной школой «Сибирь», чтобы выпускники школы имели больше шансов закрепиться в МХЛ с прицелом на попадание в основной состав клуба.
Руководители ХК «Сибирь» провели пресс-конференцию, посвящённую планам развития клуба. На вопросы журналистов и болельщиков ответили генеральный директор Лев Крутохвостов, генеральный менеджер Виктор Меркулов, исполнительный директор Андрей Глазков.
Касаясь задач клуба, Лев Крутохвостов отметил, что для ХК «Сибирь» созданы отличные условия, болельщики любят команду и заполняют трибуны, соответственно, клуб должен повышать результат и создавать условия для увеличения посещаемости «Сибирь-Арены».
Виктор Меркулов проанализировал селекцию, подчеркнув, что состав фактически укомплектован. Можно ждать одного-двух новых игроков, хотя селекция будет продолжаться на протяжении всего сезона, в том числе и среди воспитанников молодёжного состава.
В команде «Сибирские снайперы» сформирован новый тренерский штаб. Главным тренером стал Юрий Кузнецов, его помощниками будут Денис Маскаленко (старший тренер), Владимир Первушин (ассистент главного тренера), Владислав Минигалиев (тренер по вратарям) и Вадим Берестов (тренер по физической подготовке). Юрий Кузнецов, Денис Маскаленко и Владислав Минигалиев – воспитанники новосибирской школы хоккея, что подчёркивает курс на местных воспитанников как в игровом, так и в тренерском составе.
Перед юными хоккеистами, которые подрастают на многочисленных катках Новосибирской области будут открываться дополнительные возможности. После 13-14 лет наиболее перспективные игроки из всех школ региона будут приглашаться в спортивную школу «Сибирь». Хоккеисты старшего класса школы будут на протяжении сезона периодически подключаться к тренировкам «Сибирских снайперов», некоторые игроки получат возможность сыграть в МХЛ. Такой обмен игроками позволит сделать более плавным переход выпускников школы в молодёжный, а затем и во взрослый хоккей.
У клуба есть планы по созданию в 2025 году клуба ВХЛ в Новосибирске. Прорабатываются различные варианты. Пока рассматривается вопрос базирования его в ЛДС «Сибирь», где болельщики привыкли к большому хоккею. В ближайшем сезоне будет заключен договор о сотрудничестве с клубом ВХЛ «Зауралье» (Курган).
Подготовка к сезону у игроков молодёжного состава начнётся 1 июля. Первая группа хоккеистов главной команды приступит к тренировкам 20 июля. К ним подключатся игроки из молодёжной команды. Главный тренер посмотрит на кого из них можно рассчитывать. 1 августа вся главная команда приступит к тренировкам. Тренерский штаб остался доволен условиями подготовки в Новосибирске и принял решение провести сбор на нашей арене. Возможно, будут сыграны товарищеские матчи. Затем хоккеисты «Сибири» отправятся на турнир в Омск. А молодёжный состав примет участие в традиционном турнире памяти Александра Белосохова с 21 по 25 августа. В нём помимо «Сибирских снайперов» сыграют команды из Екатеринбурга, Новокузнецка, Красноярска и Омска.
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