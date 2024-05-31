Новосибирские саблисты взяли пять медалей на международных соревнованиях по фехтованию

В Минске проходят международные соревнования по фехтованию – Открытый чемпионат Союзного государства. В турнире участвуют сильнейшие мастера фехтования Беларуси и России. Первым победителем чемпионата стал Анатолий Костенко. На пути к победе воспитанник Егора Южакова взял верх над лидером российского рейтинга Камилем Ибрагимовым из Москвы 15:14. В финале новосибирец встретился с Александром Трушаковым из Санкт-Петербурга. Трушаков вёл в счёте 13:11, однако Костенко смог перехватить инициативу и победить – 15:14.

Вторая победа подряд (ранее Анатолий Костенко выиграл чемпионат России) позволила ему возглавить национальный рейтинг и отобраться в сборную страны на игры БРИКС. Соревнования в 30 видах спорта состоятся в Казани с 11 по 24 июня 2024 года. Ожидается участие около 5000 атлетов из 30 стран. Турнир по фехтованию в рамках игр БРИКС пройдёт с 19 по 22 июня. В женской сборной страны не будет саблисток из Новосибирской области. На соревнованиях в Минске лишь Анастасия Шорохова сумела выйти в четвертьфинал – у неё седьмая позиция в рейтинге, на пятом месте Алина Михайлова, которая неудачно выступила в личных соревнованиях Открытого чемпионата Союзного государства и не попала в первый квартет, отбиравшийся на игры БРИКС.