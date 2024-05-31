Новосибирские саблисты взяли пять медалей на международных соревнованиях по фехтованию

Наши спортсмены выиграли три золотые медали в четырех видах программы, а также серебряную и бронзовую награды.
В Минске проходят международные соревнования по фехтованию – Открытый чемпионат Союзного государства. В турнире участвуют сильнейшие мастера фехтования Беларуси и России. Первым победителем чемпионата стал Анатолий Костенко. На пути к победе воспитанник Егора Южакова взял верх над лидером российского рейтинга Камилем Ибрагимовым из Москвы 15:14. В финале новосибирец встретился с Александром Трушаковым из Санкт-Петербурга. Трушаков вёл в счёте 13:11, однако Костенко смог перехватить инициативу и победить – 15:14.
Вторая победа подряд (ранее Анатолий Костенко выиграл чемпионат России) позволила ему возглавить национальный рейтинг и отобраться в сборную страны на игры БРИКС. Соревнования в 30 видах спорта состоятся в Казани с 11 по 24 июня 2024 года. Ожидается участие около 5000 атлетов из 30 стран. Турнир по фехтованию в рамках игр БРИКС пройдёт с 19 по 22 июня. В женской сборной страны не будет саблисток из Новосибирской области. На соревнованиях в Минске лишь Анастасия Шорохова сумела выйти в четвертьфинал – у неё седьмая позиция в рейтинге, на пятом месте Алина Михайлова, которая неудачно выступила в личных соревнованиях Открытого чемпионата Союзного государства и не попала в первый квартет, отбиравшийся на игры БРИКС.
Наши девушки доказали свою силу в командных соревнованиях в Минске. В состав сборной Новосибирской области вошли Валерия Кобзева, Алина Михайлова, София Позднякова и Анастасия Шорохова. В полуфинале наша команда встретилась со сборной «Россия-1» (в её составе выступали Вероника Булукова, Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина – четыре первых номера рейтинга, трое из них являются олимпийскими чемпионками). Встреча завершилась в пользу новосибирских саблисток 45:38, а в финале наша команда взяла верх над «Россией-2» 45:42.
В мужских командных соревнованиях тренерский штаб создал смешанные сборные. В финале встретились «Россия-1» и «Россия-3». В составе первой команды фехтовал Анатолий Костенко вместе с Дмитрием Даниленко, Камилем Ибрагимовым и Кириллом Тюлюковым. В третью вошёл новосибирец Эдгар Алексанян, а также Павел Граудынь, Владислав Поздняков и Василий Ширшов. Третий состав выиграл со счётом 45:44. В матче за бронзовые медали «Россия-2» была сильнее команды Санкт-Петербурга. В составе второй сборной выступал новосибирский саблист Алексей Дадаев.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
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Фото: Федерация фехтования России
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