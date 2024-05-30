Новосибирские синхронистки — на пьедестале лучших

Наша команда стала трижды третьей: в технической и произвольной программах, а также в дисциплине «акробатическая группа».
Этап Гран-при Федерации синхронного плавания России состоялся в рамках всероссийских соревнований «Су Анасы» в Набережных Челнах (Республика Татарстан).
На пьедестал в составе новосибирской сборной поднимались Мария Ариничева, Полина Буркова, Анна Герасюк, Софья Дударева, Екатерина Петрушкова, Лолита Рогачева и Елизавета Трофимова.
В технической и произвольной программах первое и второе места заняли Татарстан и Удмуртская Республика соответственно. В акробатике лидировала Москва, серебро – у хозяев соревнований.
По данным Федерации синхронного плавания России, участие в турнире приняли более 200 спортсменов из 13 субъектов РФ.
Минувший этап Гран-при – третий из четырех в данной серии состязаний. Первый состоялся в Ханты-Мансийске в конце 2023 года.
Второй в апреле 2024-го принимал Новосибирск – параллельно традиционному турниру «Краса Сибири», где наши девушки также оформили бронзовый хет-трик. Даты и место проведения четвертого этапа будут объявлены позже. А завершить эту феерию планируется большим финалом Гран-при, который запланирован к проведению в рамках Кубка России. Старты готовится принять Калининград в конце ноября.
Серия Гран-при учреждена Федерацией синхронного плавания России, начиная с сезона 2023–2024 гг. Идея проводить между регионами РФ профессиональный турнир среди спортсменов старшей группы (15+) сегодня внедряется, проект призван сохранить престиж отечественного синхронного плавания, мотивацию для спортсменов в условиях, когда возможность участия в традиционных международных стартах ограничена. «Самое главное – в тех условиях, которые нам навязали, поднять статус наших внутренних стартов. То есть мы должны сделать всё, чтобы чемпион России – это было престижно и не менее значимо, чем чемпион Европы или мира», – пояснил вице-президент Федерации синхронного плавания России Никита Белоусов, в апреле побывавший в Новосибирске на всероссийских соревнованиях «Краса Сибири».
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
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Фото: Федерация синхронного плавания России
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