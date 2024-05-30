Новосибирские синхронистки — на пьедестале лучших

Серия Гран-при учреждена Федерацией синхронного плавания России, начиная с сезона 2023–2024 гг. Идея проводить между регионами РФ профессиональный турнир среди спортсменов старшей группы (15+) сегодня внедряется, проект призван сохранить престиж отечественного синхронного плавания, мотивацию для спортсменов в условиях, когда возможность участия в традиционных международных стартах ограничена. «Самое главное – в тех условиях, которые нам навязали, поднять статус наших внутренних стартов. То есть мы должны сделать всё, чтобы чемпион России – это было престижно и не менее значимо, чем чемпион Европы или мира», – пояснил вице-президент Федерации синхронного плавания России Никита Белоусов, в апреле побывавший в Новосибирске на всероссийских соревнованиях «Краса Сибири».

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru

6+

Фото: Федерация синхронного плавания России