Сергей Ахапов: «Дети Азии» — самые яркие и запоминающиеся соревнования для юных спортсменов

Руководитель оргкомитета игр «Дети Азии» отметил важную роль участия спортсменов Сибири в играх. Напомним, что сибиряки выиграли II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» в 2023 году, а также стали победителями VII Международных спортивных игр «Дети Азии» в 2022 году. Большую часть команды составляла спортсмены Новосибирской области. В этом году VIII Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске. Участие в играх принимают спортсмены 16 лет и моложе.

Сергей Ахапов отметил, что «Дети Азии» - самые яркие и запоминающиеся соревнования для юных спортсменов.

— Очень важно, что такие международные детские старты проводятся, что они набирают популярность, ведь и конкуренция становится с каждым годом намного выше, - подчеркнул министр. На данный момент идет формирование команды Сибирского федерального округа. В начале июня отборочные соревнования пройдут среди легкоатлетов.