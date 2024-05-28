Сергей Ахапов: «Дети Азии» — самые яркие и запоминающиеся соревнования для юных спортсменов

Глава регионального минспорта встретился с президентом Международного комитета игр «Дети Азии» Владимиром Максимовым.
Руководитель оргкомитета игр «Дети Азии» отметил важную роль участия спортсменов Сибири в играх. Напомним, что сибиряки выиграли II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» в 2023 году, а также стали победителями VII Международных спортивных игр «Дети Азии» в 2022 году. Большую часть команды составляла спортсмены Новосибирской области. В этом году VIII Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске. Участие в играх принимают спортсмены 16 лет и моложе.
Сергей Ахапов отметил, что «Дети Азии» - самые яркие и запоминающиеся соревнования для юных спортсменов.
— Очень важно, что такие международные детские старты проводятся, что они набирают популярность, ведь и конкуренция становится с каждым годом намного выше, - подчеркнул министр. На данный момент идет формирование команды Сибирского федерального округа. В начале июня отборочные соревнования пройдут среди легкоатлетов.
Всего, по словам Владимира Максимова, в Якутск приедет порядка 3400 спортсменов. Готовится церемония открытия соревнований, решаются организационные вопросы. Так, участники встречи обсудили важные вопросы транспортной логистики не только новосибирских спортсменов, но тех, кто будет лететь через Новосибирск транзитом. Сергей Ахапов подчеркнул, что данные делегации будут на особом контроле регионального минспорта и им будет оказана необходимая помощь.
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