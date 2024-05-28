На Кубке Новосибирской области по единоборствам состоялся первый женский бой

Соревнования проводились в четвертый раз и вновь подарили зрителям увлекательные бои с непредсказуемым исходом. На открытии болельщиков приветствовал заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин, который отметил особое место соревнований в спортивном календаре региона. «В Новосибирской области развивается больше 100 видов спорта, среди них значительную часть занимают единоборства. Этот турнир – особый, он объединяет разные виды единоборств, собирает сильных спортсменов, мастеров спорта, победителей и призёров всероссийских и международных турниров. В том числе на турнире есть олимпийский вид спорта – фехтование», – подчеркнул он.

Включение фехтования в список единоборств является «фишкой» соревнований «Чемпионы вызывают чемпионов». Новинкой четвёртого Кубка Новосибирской области по единоборствам стал первый женский бой, в котором встретились обладательница кубка мира по кикбоксингу Найля Садиева и профессиональный боец ММА Юлия Островерхова, недавно выигравшая чемпионат России по панкратиону. Новосибирские девушки соперничали в кикбоксинге в разделе фулл-контакт.