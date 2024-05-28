Новосибирцы привезли три медали с Открытого Кубка страны по пулевой стрельбе

Соревнования Открытого Кубка страны проходили на стрелковом комплексе «Лисья нора» в селе Игнатово Московской области. Медали оспаривали более 450 спортсменов из 37 регионов России. Среди них победители и призёры Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса. Также приехала команда из Республики Беларусь.

В упражнении МП-60 Валерия Ганакова выиграла квалификацию, превзойдя норматив МСМК (582 очка). В восьмерку сильнейших вышли два заслуженных мастера спорта, два мастера спорта международного класса. Воспитанница Владимира Витивского пока официально является кандидатом в мастера спорта. Валерия Ганакова не дрогнула в авторитетной компании. Она отставала от соперниц по ходу полуфинала, однако сумела выправить ситуацию и выиграть в решающей серии. В финале новосибирская спортсменка шаг за шагом «отцепляла» соперниц, оставшись в золотой дуэли с двукратной олимпийской чемпионкой Виталиной Бацарашкиной из Омска. При равном счете Бацарашкина выиграла последнюю серию. Таким образом, Валерия Ганакова завоевала серебряную медаль Открытого кубка страны.