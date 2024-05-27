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Спорт

Международные соревнования по тхэквондо в Аргентине принесли новосибирскому спортсмену золото

Сразу две золотых медали завоевал новосибирец Тимофей Кузнецов.

sport.nso.ru

Сборная Российской Федерации приняла участие в международных соревнованиях по тхэквондо ГТФ. Турнир с принимал аргентинский город Сан-Мартин-де-лос-Андес. Молодой новосибирский спортсмен Тимофей Кузнецов привез домой две золотые медали!

Первую награду воспитанник Эмзари Трунина завоевал в личном спарринге (весовая категория до 63 кг). Соперником Тимофея по финалу стал также россиянин – спортсмен из Санкт-Петербурга. Вторую – вместе со со своими товарищами по национальной сборной – сибиряк выиграл в командном спарринге.

sport.nso.ru
sport.nso.ru
sport.nso.ru

Общекомандный зачет: здесь Россия заняла третье место. Победу одержали хозяева турнира, серебро – у чилийской сборной.

Всего в турнире приняли участие семь стран: Аргентина, Бразилия, Германия, Испания, Россия, Уругвай и Чили.  Нашу национальную команду представляли десять спортсменов и двое тренеров.

«Сборная команда Российской Федерации отметила достойное и честное судейство, а также доброжелательность всех участников соревнований!» – сообщает Федерация тхэквондо ГТФ России.

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