Международные соревнования по тхэквондо в Аргентине принесли новосибирскому спортсмену золото

Общекомандный зачет: здесь Россия заняла третье место. Победу одержали хозяева турнира, серебро – у чилийской сборной.

Всего в турнире приняли участие семь стран: Аргентина, Бразилия, Германия, Испания, Россия, Уругвай и Чили. Нашу национальную команду представляли десять спортсменов и двое тренеров.

«Сборная команда Российской Федерации отметила достойное и честное судейство, а также доброжелательность всех участников соревнований!» – сообщает Федерация тхэквондо ГТФ России.