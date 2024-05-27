Новосибирская область приняла всероссийские соревнования по чир спорту

Состязания в Новосибирске собрали 2228 участников из 78 клубов, представляющих 25 регионов страны.
Яркая, красивая, интригующая борьба развернулась в спортивном комплексе «Север». Новосибирская область во второй раз приняла такие соревнования, которые являются третьими по статусу – после чемпионата и Кубка России. Это явное свидетельство тому, что чир спорт у нас продолжает активно развиваться, региональная профильная федерация ведет работу в верном направлении, стараясь не только повысить уровень мастерства наших спортсменов, но и сделать сам регион привлекательным для подобных турниров.
Участники состязаний вели борьбу в ряде возрастных категорий и дисциплин чир спорта – индивидуально, дуэтами и группами. По итогам командного первенства хозяева турнира заняла первое место. Второй результат в общем зачете – у Республики Хакасии, третий – у Омской области.
– В этом сезоне наша сборная показывает качественно новый уровень подготовки, – комментирует председатель Федерации чир спорта Новосибирской области Светлана Москвина. – Общекомандное золото всероссийских соревнований – это заслуженная награда, которую удалось завоевать благодаря работе тренерского состава, поддержке нашей федерации со стороны областного министерства физической культуры и спорта, управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска. Данными соревнованиями мы завершили этот сезон. Впереди – небольшая передышка и снова упорные тренировки. Будем работать дальше, так же слаженно и дружно, чтобы достойно представлять свой регион на всероссийских и, будем надеяться, международных стартах.
Отметим, только основной соревновательной программой минувшее событие не ограничилось: в его рамках – для повышения уровня мастерства спортсменов и пополнения дружной семьи новосибирского и отечественного чир спорта – организаторы провели тематические фестивали солистов, подготовив эксклюзивные награды – короны (диадемы) и гравированные подвески.
Чир спорт развивается на территории Российской Федерации в 80 субъектах, среди которых Новосибирская область занимает одно из лидирующих место. На мировом уровне чир спорт культивируется в 117 странах и борется за получения статуса олимпийского вида спорта.
Фото: sport.nso.ru
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