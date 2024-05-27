Новосибирская область приняла всероссийские соревнования по чир спорту

Яркая, красивая, интригующая борьба развернулась в спортивном комплексе «Север». Новосибирская область во второй раз приняла такие соревнования, которые являются третьими по статусу – после чемпионата и Кубка России. Это явное свидетельство тому, что чир спорт у нас продолжает активно развиваться, региональная профильная федерация ведет работу в верном направлении, стараясь не только повысить уровень мастерства наших спортсменов, но и сделать сам регион привлекательным для подобных турниров.

Участники состязаний вели борьбу в ряде возрастных категорий и дисциплин чир спорта – индивидуально, дуэтами и группами. По итогам командного первенства хозяева турнира заняла первое место. Второй результат в общем зачете – у Республики Хакасии, третий – у Омской области.