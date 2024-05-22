Новосибирский паралимпиец одержал победу на чемпионате мира по легкой атлетике в Японии

Антон Кулятин стал лучшим на своей коронной дистанции 1500 метров.
Японский город Кобе принимает ХI чемпионат мира по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета, собравший более тысячи участников. Допущены к стартам (в нейтральном статусе) и 49 россиян, а в их числе – прославленный новосибирец, победитель Паралимпийских летних игр 2021 года Антон Кулятин.
Наш атлет (спорт слепых, класс Т13) стартовал на своей коронной дистанции – 1500 метров. И одержал победу!
Антон показал время 3 минуты 51,39 секунды, что превысило его результат на Паралимпиаде (03.54,04). Он в очередной раз применил свой излюбленный прием: изначально «затаился», усыпляя бдительность конкурентов. Занимал на первых кругах седьмую-восьмую позиции (среди двенадцати участников забега), то приближаясь к тройке лидеров, то вновь отставая… Но вот – заветный рывок перед финишем. И золото – наше.
Серебряную медаль добавил в свой актив Руай Жебабли из Туниса (03.51,77). Кстати, он же «наступал на пятки» Антону без малого три года назад на Играх в Токио, но и тогда стал вторым... А замкнул сегодня призовую тройку алжирский бегун Абделлатиф Бака (03.51,78). Четвертым стал еще один российский атлет, Александр Костин, представляющий Алтайский край (03.52,06).
Добавим, ранее Антон Кулятин завоевал на текущем чемпионате мира серебро. 18 мая состоялся забег на 5000 метров. Наш герой финишировал с результатом 14 минут 32,11 секунды, уступив лишь испанцу марокканского происхождения, которого зовут Ясин Ухдади Эль Атаби (14.27,76). Бронзовым призером чемпионата в этом виде программы стал наш сосед по региону Александр Костин (14.40.13).
– Антон чувствует себя прекрасно, – рассказал наставник чемпиона заслуженный тренер России Николай Халухаев. – Сил достаточно, можно дальше прибавлять, работать на результат. Конечно, «пятерка» – не его конек, она сильно «выключает» ноги. Но после этого забега Антон успел отдохнуть, сходить на массаж, настроиться. И вышел на свою любимую дистанцию в полной боевой готовности. Мотивация была железная: у меня, говорит, все медали уже есть, кроме золота чемпионата мира! Теперь и оно есть, а спортсмен намерен работать дальше – с прицелом уже на рекорд мира.
Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов поздравил спортсмена и тренера с высоким результатом:
– Мы увидели не просто спортивный результат! – подчеркнул он. – Это – яркий пример того, как надо работать над собой, не опуская рук, не унывая и невзирая ни на какие ограничения, как бы обстановка ни складывалась. Молодцы спортсмены, которые продолжают тренироваться, ставить высокие цели и к ним идти, верить в себя и в свою мечту! На таких нужно равняться всем остальным.
Комментарии (0)