Новосибирский паралимпиец одержал победу на чемпионате мира по легкой атлетике в Японии

Японский город Кобе принимает ХI чемпионат мира по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета, собравший более тысячи участников. Допущены к стартам (в нейтральном статусе) и 49 россиян, а в их числе – прославленный новосибирец, победитель Паралимпийских летних игр 2021 года Антон Кулятин.

Наш атлет (спорт слепых, класс Т13) стартовал на своей коронной дистанции – 1500 метров. И одержал победу!

Антон показал время 3 минуты 51,39 секунды, что превысило его результат на Паралимпиаде (03.54,04). Он в очередной раз применил свой излюбленный прием: изначально «затаился», усыпляя бдительность конкурентов. Занимал на первых кругах седьмую-восьмую позиции (среди двенадцати участников забега), то приближаясь к тройке лидеров, то вновь отставая… Но вот – заветный рывок перед финишем. И золото – наше.