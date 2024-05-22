От акробатики до единоборств: в Новосибирске построят полифункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс

Спортивный объект откроется на территории Новосибирского училища олимпийского резерва.
С ходом работ на объекте ознакомились министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и министр строительства региона Алексей Колмаков.
Здание физкультурно-оздоровительного комплекса предназначено для тренировочных занятий по различным видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол, акробатика, единоборства, индивидуальная силовая подготовка, гимнастика, фитнес, легкая атлетика. На первом этаже здания будут располагаться зал для спортивных игр и зал акробатики, на втором этаже – зал единоборств, зал индивидуальной силовой подготовки, беговая дорожка и трибуна на 93 места, на третьем этаже – зал гимнастики и зал фитнеса.
«На сегодняшний день готовность объекта – около 60%, строители развернули работы по всем фронтам: ведется отделка внутренних помещений, фасадные работы, обустройство инженерных коммуникаций. В ближайшее время приступят к благоустройству прилегающей территории, – отметил Алексей Колмаков.
Новый спорткомплекс площадью более 5,5 тысяч кв.м. станет частью спортивного кластера, сложившегося на данной территории Ленинского района Новосибирска.
«Исторически сложилось, что в нашем колледже олимпийского резерва никогда не было своего спортивного объекта. Сегодня спортсмены, которые здесь обучаются и проходят спортивную подготовку, занимаются на арендованных площадях. Данный объект позволит закрывать подготовку и организовать тренировочный процесс по видам спорта, по которым проходят обучение учащиеся колледжа», – подчеркнул Сергей Ахапов
Реализация объекта ведется в рамках утвержденной правительством региона государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области». Объект планируется завершить в 2025 году.
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