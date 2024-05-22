От акробатики до единоборств: в Новосибирске построят полифункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс

С ходом работ на объекте ознакомились министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и министр строительства региона Алексей Колмаков.

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса предназначено для тренировочных занятий по различным видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол, акробатика, единоборства, индивидуальная силовая подготовка, гимнастика, фитнес, легкая атлетика. На первом этаже здания будут располагаться зал для спортивных игр и зал акробатики, на втором этаже – зал единоборств, зал индивидуальной силовой подготовки, беговая дорожка и трибуна на 93 места, на третьем этаже – зал гимнастики и зал фитнеса.



«На сегодняшний день готовность объекта – около 60%, строители развернули работы по всем фронтам: ведется отделка внутренних помещений, фасадные работы, обустройство инженерных коммуникаций. В ближайшее время приступят к благоустройству прилегающей территории, – отметил Алексей Колмаков.