Новосибирская спортсменка завоевала бронзу на международном турнире по художественной гимнастике в Дубае

В состязаниях, проходивших в Арабских Эмиратах, приняли участие более 750 гимнасток из 22 стран мира.
Арина Ковшова успешно выступила в крупном международном турнире по художественной гимнастике UAE GIMNASTIKA SOLO CUP 2024, где завоевала бронзовую медаль. Новосибирская спортсменка выступала в составе юниорской команды, представляющей Россию.
Среди юниорок 2009 г. р. наша Арина заняла третье место в упражнении с обручем. Победу одержала еще одна россиянка – Анастасия Власенко, замкнула призовую тройку Николь Леута (Беларусь).
Также третий результат Арина Ковшова показала в упражнении с булавами. Но, к сожалению, медаль не получила: в данном виде программы организаторами было принято решение – награждать лишь по одной участнице от страны. Так, уже знакомая нам белоруска Николь Леута праздновала победу, серебро досталось российской спортсменке Глафире Моржухиной. Далее в турнирной таблице идут еще три наши соотечественницы: Арина Ковшова, Анастасия Власенко и Милена Букина. Но, в связи с упомянутым решением, только шестому номеру из этого списка – сирийской гимнастке по имени Элисар Хануник – досталась бронзовая медаль. Тогда как факт остается фактом: по сумме очков третьей стала наша Арина, воспитанница Татьяны Амельченко, Надежды Юхневич и Евгении Канаевой.
Между тем другие наши гимнастки-художницы добились успеха на национальной арене. Всероссийские соревнования «Весенний кубок» состоялись в Красноярске 12–17 мая. Участие в этих традиционных стартах приняли 705 спортсменок из 23 субъектов РФ – от Донецкой Народной Республики до Бурятии. В активе новосибирских гимнасток – четыре серебра!
Ярким успехом в индивидуальной программе стала награда Светланы Ермоловой, которая поднялась на вторую ступень пьедестала. Спортсменка добилась успеха в многоборье по программе кандидатов в мастера спорта среди женщин (возрастная группа – 14 лет и старше). Тренируют Светлану Ермолову Елена Баслык и Марина Нецветаева.
В той же возрастной категории, программа КМС, отличилась в групповом выступлении команда «Сибирячки-2010» – это Агата Агеенко, Дарья Прудникова, Варвара Салманова, Анастасия Динер, Мария Жиронкина и Василиса Кундик. Они также завершили состязания в многоборье со вторым результатом. Подготовила призеров Алина Суртаева.
А наши младшие участницы «Весеннего Кубка», команда «Астра», выиграли две медали. По программе КМС среди юниорок 12–13 лет у них – серебро в многоборье и в упражнении с обручами. Команда выступала в составе Кристины Богатыревой, Евы Елизаровой, Киры Нестеренко, Миланы Павловой и Анастасии Пули. Тренер – Наталья Журавлева.
Отметим также выступления Эвелины Ушаковой в личном первенстве, команд «Электро» и «Сияние» – они показали достойные результаты и вошли в финалы соревнований в отдельных упражнениях.
Все спортсменки являются воспитанницами ГАУ ДО НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике».
Фото – с «Весеннего Кубка», предоставлены Федерацией художественной гимнастики Новосибирской области.
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