Новосибирская спортсменка завоевала бронзу на международном турнире по художественной гимнастике в Дубае

Между тем другие наши гимнастки-художницы добились успеха на национальной арене. Всероссийские соревнования «Весенний кубок» состоялись в Красноярске 12–17 мая. Участие в этих традиционных стартах приняли 705 спортсменок из 23 субъектов РФ – от Донецкой Народной Республики до Бурятии. В активе новосибирских гимнасток – четыре серебра!

Ярким успехом в индивидуальной программе стала награда Светланы Ермоловой, которая поднялась на вторую ступень пьедестала. Спортсменка добилась успеха в многоборье по программе кандидатов в мастера спорта среди женщин (возрастная группа – 14 лет и старше). Тренируют Светлану Ермолову Елена Баслык и Марина Нецветаева.

В той же возрастной категории, программа КМС, отличилась в групповом выступлении команда «Сибирячки-2010» – это Агата Агеенко, Дарья Прудникова, Варвара Салманова, Анастасия Динер, Мария Жиронкина и Василиса Кундик. Они также завершили состязания в многоборье со вторым результатом. Подготовила призеров Алина Суртаева.