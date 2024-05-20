В Новосибирске после модернизации открыли Музей Олимпийской славы в ледовом дворце «Сибирь-Арена»

Обновленная экспозиция дополнена новыми экспонатами, среди них кубки, медали и предметы экипировки известных новосибирских спортсменов.
В церемонии открытия новой экспозиции приняли участие министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, олимпийские чемпионы, заслуженные спортсмены и жители региона.
Сергей Ахапов выразил уверенность, что Музей Олимпийской славы позволит зрителям спортивных и культурных мероприятий, которые проходят в «Сибирь-Арене», и жителям региона проникнутся олимпийской историей новосибирских спортсменов. «Это будет способствовать не только укреплению традиций видов спорта, но и мотивировать наших юных жителей и гостей региона заниматься физической культурой и спортом», – сказал он.
Министр культуры Юлия Шуклина подчеркнула, что Новосибирская область может по праву гордиться спортсменами, своей спортивной и, что особенно важно, олимпийской историей. «В музее можно увидеть экспозиции, посвященные олимпийским чемпионам и призерам, которые в разное время представляли честь нашей страны и региона – это действительно великие спортсмены. Открытие обновленного Музея Олимпийской славы особенно важный шаг к сохранению памяти о выдающихся спортсменах», – сказала Юлия Шуклина.
Обновленная экспозиция дополнена новыми экспонатами – кубки, медали, награды, предметы экипировки известных новосибирских спортсменов. Отдельные комплексы экспозиции посвящены Олимпийским чемпионам и видам спорта: футболу, баскетболу, биатлону, фехтованию, единоборству. Впервые представлены предметы экипировки и инвентарь по сноуборду, бадминтону и настольному теннису. Одна из витрин посвящена спортсменам с ограниченными возможностями.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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