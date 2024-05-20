В Новосибирске после модернизации открыли Музей Олимпийской славы в ледовом дворце «Сибирь-Арена»

Министр культуры Юлия Шуклина подчеркнула, что Новосибирская область может по праву гордиться спортсменами, своей спортивной и, что особенно важно, олимпийской историей. «В музее можно увидеть экспозиции, посвященные олимпийским чемпионам и призерам, которые в разное время представляли честь нашей страны и региона – это действительно великие спортсмены. Открытие обновленного Музея Олимпийской славы особенно важный шаг к сохранению памяти о выдающихся спортсменах», – сказала Юлия Шуклина.