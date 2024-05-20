В полумарафоне «Забег.РФ» приняли участие четыре тысячи новосибирцев

Суммарно фанаты бега в нашем регионе одолели более 30 тысяч километров.
19 мая практически во всех регионах нашей страны синхронно стартовал полумарафон «Забег.РФ.». Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов отметил, что будет поставлен вопрос об увеличении квоты для новосибирцев: «Это мероприятие федеральное, проходит по всей стране. Наша область входит в число самых активных регионов. Мы будем обращаться к организаторам, чтобы увеличить количество слотов в следующем году. Интерес к лёгкой атлетике в нашем регионе огромен. Все забеги, которые мы проводим, пользуются большой популярностью, количество любителей бега увеличивается, люди приходят семьями, и это здорово, – подчеркнул Сергей Ахапов.
В течение дня состоялись четыре старта. Участники могли выбрать дистанцию – 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. Если просуммировать путь, который преодолели все бегуны, получится, что участники «Забега» в Новосибирске трёхкратно превысили расстояние от Калининграда до Владивостока (10 500 км).
В этом году «Забег» в Новосибирске проводился в новой локации – рядом с крупнейшим спортивным объектом региона «Сибирь-Ареной». Новый маршрут позволил избежать перекрытия центральных улиц. Любители бега добирались до места старта пешком, так как парковки были на значительном расстоянии. Для большинства из участников это не составило труда, тем более в стартовом городке были построены раздевалки и камеры хранения. С открытием станции метро «Спортивная» логистика станет удобнее. Новая трасса позволила бегунам увидеть с разных сторон ледовую арену, самый длинный в России метромост и первый автомобильный мост, соединивший берега реки Обь.
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