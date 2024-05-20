В полумарафоне «Забег.РФ» приняли участие четыре тысячи новосибирцев

В этом году «Забег» в Новосибирске проводился в новой локации – рядом с крупнейшим спортивным объектом региона «Сибирь-Ареной». Новый маршрут позволил избежать перекрытия центральных улиц. Любители бега добирались до места старта пешком, так как парковки были на значительном расстоянии. Для большинства из участников это не составило труда, тем более в стартовом городке были построены раздевалки и камеры хранения. С открытием станции метро «Спортивная» логистика станет удобнее. Новая трасса позволила бегунам увидеть с разных сторон ледовую арену, самый длинный в России метромост и первый автомобильный мост, соединивший берега реки Обь.