Новосибирская область принимает соревнования летней Спартакиады учащихся по спортивной гимнастике

В Новосибирской области, в центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, стартовали соревнования XII летней Спартакиады учащихся России по спортивной гимнастике. На соревнования приехали гимнасты из шести сибирских регионов.

33 спортсмена принимают участие в соревнованиях второго этапа всероссийской спартакиады учащихся. Приехали гимнасты из Алтайского, Красноярского краев, Кемеровской, Иркутской, Томской и Новосибирской областей.



«Всероссийская спартакиада учащихся – важные соревнования для нашего региона, которые показывают подготовку резерва в разных видах спорта. В 2024 году в программе спартакиады – 51 вид спорта. Наш регион принимает второй этап спартакиады по спортивной гимнастике», – отметил заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин.