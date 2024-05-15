Новосибирская область принимает соревнования летней Спартакиады учащихся по спортивной гимнастике

Состязания проходят в центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.
В Новосибирской области, в центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, стартовали соревнования XII летней Спартакиады учащихся России по спортивной гимнастике. На соревнования приехали гимнасты из шести сибирских регионов.
33 спортсмена принимают участие в соревнованиях второго этапа всероссийской спартакиады учащихся. Приехали гимнасты из Алтайского, Красноярского краев, Кемеровской, Иркутской, Томской и Новосибирской областей.
«Всероссийская спартакиада учащихся – важные соревнования для нашего региона, которые показывают подготовку резерва в разных видах спорта. В 2024 году в программе спартакиады – 51 вид спорта. Наш регион принимает второй этап спартакиады по спортивной гимнастике», – отметил заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин.
В соревнованиях выступают юноши до 11 лет и девушки до 10 лет по программе второго разряда. На втором этапе всероссийской спартакиады учащихся в командных соревнованиях юношей выступают три сборные – Кемеровской, Томской, Новосибирской областей. В командном турнире девушек награды оспаривают гимнастки из четырех регионов – Алтайского края, Кемеровской, Томской, Новосибирской областей. На всероссийский финал спартакиады учащихся отбираются три команды юношей и три команды девушек. В личном многоборье в финал спартакиады учащихся отбираются два сильнейших спортсмена.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
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