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Спорт

Новосибирский спортсмен завоевал бронзу на чемпионате Европы по паралимпийскому тхэквондо

Чемпионат Европы по тхэквондо среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошел в Белграде (Сербия).

sport.nso.ru

Паралимпийское тхэквондо вошло в программу XVI Паралимпийских летних игр в Токио (Япония). Правила соревнований, техника, площадка для соревнований, пояса спортсменов — как в олимпийском тхэквондо. Отличие заключается только в том, что удары в голову запрещаются.

За звание лучших боролись 93 участника из 20 стран мира. Честь Новосибирской области представлял Асхат Акматов. Спортсмен показал отличную подготовку и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг. Асхат Акматов уже был победителем чемпионата мира  и чемпионата Европы по паралимпийскому тхэквондо. Тренирует спортсмена Сергей Дозорцев. 

Сегодня в Новосибирской области систематически занимается  адаптивной физической культурой и спортом более  26 тысяч человек. В состав сборных  команд Российской Федерации по адаптивным видам спорта  включены 132 человека.

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