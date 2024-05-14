Новосибирский спортсмен завоевал бронзу на чемпионате Европы по паралимпийскому тхэквондо

Паралимпийское тхэквондо вошло в программу XVI Паралимпийских летних игр в Токио (Япония). Правила соревнований, техника, площадка для соревнований, пояса спортсменов — как в олимпийском тхэквондо. Отличие заключается только в том, что удары в голову запрещаются.

За звание лучших боролись 93 участника из 20 стран мира. Честь Новосибирской области представлял Асхат Акматов. Спортсмен показал отличную подготовку и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг. Асхат Акматов уже был победителем чемпионата мира и чемпионата Европы по паралимпийскому тхэквондо. Тренирует спортсмена Сергей Дозорцев.

Сегодня в Новосибирской области систематически занимается адаптивной физической культурой и спортом более 26 тысяч человек. В состав сборных команд Российской Федерации по адаптивным видам спорта включены 132 человека.