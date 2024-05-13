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Спорт

В Новосибирске прошел Кубок России по судомодельному спорту

География участников — сильнейшие судомоделисты из разных уголков страны, от Петербурга до Дальнего Востока.

sport.nso.ru

Выставка моделей кораблей и судов на берегу водоема, ходовые выступления радиоуправляемых копийных моделей, гонки скоростных радиоуправляемых моделей и регата моделей гоночных яхт – с 9 по 12 мая в Новосибирске прошла серия соревнований по судомодельному спорту.

«Кубок России» по судомодельному спорту в классах копийных моделей, посвященный 79-летию Великой Победы, всероссийские соревнования «Кубок юношества» в различных классах моделей, всероссийские соревнования «Сибирская весна» в классах скоростных моделей и чемпионат ДФО, СФО И УФО в классах гоночных яхт – традиционные соревнования, которые в начале мая проходят в Новосибирске.

В этом году приехали  более 160 судомоделистов. География участников: от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. Состав участников – подростки, молодежь, взрослые спортсмены, серьезно занимающиеся судомодельным спортом.

Данные соревнования являются уникальными, потому как объединяют на своей площадке спортсменов разных классов, что недоступно на других подобных мероприятиях. В этом году повезло с погодой, а она в Сибири может быть непредсказуемой.

sport.nso.ru

Соревнования в классах копийных моделей  делятся на 2 этапа:  стендовая оценка моделей (модели оформляются на специальных столах и судейская коллегия оценивает их по многим критериям) и выступление моделей на воде.  Суть выступлений в скоростных классах моделей - пройти максимальное количество кругов по специальной дистанции за определенное время. Это очень зрелищные гонки, во время которых спортсмены должны проявить максимум мастерства, чтобы модели не столкнулись и дошли до финиша.

— Это вторые по статусу соревнования в России. В них участвуют лучшие судомоделисты страны и модели судов привозятся тоже лучшие. Соревнования уникальны тем, что мы собираем в одном месте, в одно время людей, увлекающихся судомоделизмом в различных классах моделей. Право на победу во всех соревнованиях  традицонно оспаривают три региона – Кемеровская, Свердловская и Новосибирская области», – рассказал  президент региональной  федерации судомодельного спорта Дмитрий Бекешов. 

По итогам соревнований новосибирцы подтвердили свое лидерство и выиграли Кубок России в командном зачете, на втором месте - сборная Кемеровской области, на третьем месте сборная Свердловской области.

На всероссийских соревнованиях в классе скоростных моделей «Сибирская весна-2024»  места распределились иначе: лидером стали спортсмены из Кемеровской области, на втором месте - Свердловская область и замыкают тройку спортсмены из Новосибирской области.

В соревнованиях среди юношей и девушек до 19 лет победу праздновали кемеровчане, на втором месте - сборная Свердловской области, а на третьем - МБУ ДО Дом детского творчества В. Дубинина из Новосибирска. 

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