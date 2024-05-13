В Новосибирске прошел Кубок России по судомодельному спорту

Выставка моделей кораблей и судов на берегу водоема, ходовые выступления радиоуправляемых копийных моделей, гонки скоростных радиоуправляемых моделей и регата моделей гоночных яхт – с 9 по 12 мая в Новосибирске прошла серия соревнований по судомодельному спорту.

«Кубок России» по судомодельному спорту в классах копийных моделей, посвященный 79-летию Великой Победы, всероссийские соревнования «Кубок юношества» в различных классах моделей, всероссийские соревнования «Сибирская весна» в классах скоростных моделей и чемпионат ДФО, СФО И УФО в классах гоночных яхт – традиционные соревнования, которые в начале мая проходят в Новосибирске.

В этом году приехали более 160 судомоделистов. География участников: от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. Состав участников – подростки, молодежь, взрослые спортсмены, серьезно занимающиеся судомодельным спортом.

Данные соревнования являются уникальными, потому как объединяют на своей площадке спортсменов разных классов, что недоступно на других подобных мероприятиях. В этом году повезло с погодой, а она в Сибири может быть непредсказуемой.