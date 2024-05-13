На Новосибирском ипподроме открыли летний соревновательный сезон

Наш ипподром входит в топ-3 России по числу проведенных испытаний.
На Новосибирском ипподроме состоялось открытие 121-го летнего бегового сезона. Это не только масштабный спортивный праздник, но и важная составляющая развития племенного коневодства в Новосибирской области.
В рамках открытия стартовало семь заездов. В первом заезде в честь Дня Победы выиграл Лигалайз Лок Булатова Юрия. Во втором заезде на приз имени Маршала Г.К. Жукова победителем стала лошадь по кличке Заир в руках Осиповой Анастасии. В третьем заезде на приз АО «Российские ипподромы» победу одержал Кристалл Булатова Юрия. В заезде на Первомайский приз первым пришел Фейерверк Лок Карамышева Константина. В пятом заезде победила лошадь Дана в руках Егояна Корюна. В шестом заезде в честь работников сельского хозяйства первым пришел Ауннифе ПВ в руках Карамышева Константина. В седьмом заезде на приз Открытия 121 летнего бегового сезона выиграл Банкомёт Титевалова Евгения.
Руководством ипподрома совместно с министерством сельского хозяйства Новосибирской области ежегодно разрабатывается и утверждается календарный план конноспортивных соревнований и испытаний лошадей верховых и рысистых пород. «Традиционно призовой фон соревнований обеспечивает министерство. В 2023 году на организацию и проведение конноспортивных соревнований на территории региона направлено более 11,5 млн рублей из средств областного бюджета. В 2024 году планируется проведение аналогичных мероприятий с увеличением уровня финансирования», – подчеркнул первый заместитель министра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.
Новосибирский ипподром входит в первую тройку ипподромов России по числу проведенных испытаний, а за Уралом по этому показателю занимает первое место. За счет средств областного бюджета на ипподроме обустроена всепогодная беговая дорожка, которая является одной из самых скоростных в Сибирском федеральном округе.
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