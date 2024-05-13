На Новосибирском ипподроме открыли летний соревновательный сезон

На Новосибирском ипподроме состоялось открытие 121-го летнего бегового сезона. Это не только масштабный спортивный праздник, но и важная составляющая развития племенного коневодства в Новосибирской области.

В рамках открытия стартовало семь заездов. В первом заезде в честь Дня Победы выиграл Лигалайз Лок Булатова Юрия. Во втором заезде на приз имени Маршала Г.К. Жукова победителем стала лошадь по кличке Заир в руках Осиповой Анастасии. В третьем заезде на приз АО «Российские ипподромы» победу одержал Кристалл Булатова Юрия. В заезде на Первомайский приз первым пришел Фейерверк Лок Карамышева Константина. В пятом заезде победила лошадь Дана в руках Егояна Корюна. В шестом заезде в честь работников сельского хозяйства первым пришел Ауннифе ПВ в руках Карамышева Константина. В седьмом заезде на приз Открытия 121 летнего бегового сезона выиграл Банкомёт Титевалова Евгения.