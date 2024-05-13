В эстафете памяти маршала Покрышкина приняли участие две тысячи новосибирских бегунов

Около двух тысяч бегунов, от совсем юных до пожилых, поучаствовали в этом массовом турнире, которым город вот уже несколько десятилетий встречает День Победы и теплый спортивный сезон.

Церемония открытия главного бегового праздника весны состоялась на площади Ленина. Участников и гостей эстафеты поприветствовали министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Евгений Подгорный.



«Сегодня мы вновь встречаемся на главной площади города, чтобы отдать дань памяти и уважения легендарному летчику – новосибирцу Александру Покрышкину и всем тем, кто в годы Великой Отечественной войны отстаивал свободу, честь и мирное будущее нашей Родины. Чтобы восстановить страну в послевоенное время, ей также требовались силы. Физическая культура и спорт не потеряли тогда своей значимости – наоборот, стали одними из ключевых факторов в подготовке мощного трудового резерва. Повсеместно в СССР стали проходить спортивно-массовые мероприятия, и наша эстафета – в их числе», – подчеркнул Сергей Ахапов.