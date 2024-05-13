В эстафете памяти маршала Покрышкина приняли участие две тысячи новосибирских бегунов

Это была уже 77-я легкоатлетическая эстафета памяти легендарного летчика.
Около двух тысяч бегунов, от совсем юных до пожилых, поучаствовали в этом массовом турнире, которым город вот уже несколько десятилетий встречает День Победы и теплый спортивный сезон.
Церемония открытия главного бегового праздника весны состоялась на площади Ленина. Участников и гостей эстафеты поприветствовали министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Евгений Подгорный.
«Сегодня мы вновь встречаемся на главной площади города, чтобы отдать дань памяти и уважения легендарному летчику – новосибирцу Александру Покрышкину и всем тем, кто в годы Великой Отечественной войны отстаивал свободу, честь и мирное будущее нашей Родины. Чтобы восстановить страну в послевоенное время, ей также требовались силы. Физическая культура и спорт не потеряли тогда своей значимости – наоборот, стали одними из ключевых факторов в подготовке мощного трудового резерва. Повсеместно в СССР стали проходить спортивно-массовые мероприятия, и наша эстафета – в их числе», – подчеркнул Сергей Ахапов.
Первыми, как обычно, стартовали самые младшие участники состязаний – команды общеобразовательных и спортивных школ, детских центров, ТОСов и т. п., в составе которых – ребята 2011 г. р. и моложе. Затем в борьбу вступили старшие школьники – старт этому забегу дал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
Среди участников сегодняшней эстафеты также учащиеся профессиональных образовательных учреждений, студенты, волонтеры, сотрудники предприятий и организаций, силовых структур, команды общественных объединений и просто любителей – всего 172 команды, единодушно выступающих на центральной площади города.
Комментарии (0)