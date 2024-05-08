Всем бежать! 19 мая в Новосибирске пройдет полумарафон Забег.РФ

Стартово-финишный городок расположат на площади между выходом из станции метро «Спортивная» и «Сибирь-Ареной».
Полумарафон «ЗаБег.РФ» — масштабное легкоатлетическое мероприятие, которое пройдет уже в восьмой раз и объединит всю страну, от Камчатки до Калининграда. На протяжении последних семи лет увеличивалось не только количество участников, но и география проекта. В 2020 и 2021 году полумарафон «ЗаБег.РФ» был дважды внесен в книгу рекордов Гиннесса в качестве «полумарафона, объединившего самое большое количество городов одновременно». С 2023 года полумарафон стал международным.
Маршрут «Забега» в этом году впервые пройдет по новой трассе – рядом с крупнейшим спортивным объектом «Сибирь-Ареной».
— Это удобный и понятный маршрут, исключающий перекрытие большого количества центральных улиц города, - отмечает министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов. - Уже была возможность опробовать локацию близи «Сибирь-Арены» на других спортивных мероприятиях, поэтому в этом году впервые здесь проведем такой масштабный легкоатлетический забег.
Стартово-финишный городок будет располагаться на площади между выходом из метро «Станция Спортивная» и «Сибирь-Ареной». Участники будут выбегать на трассу, которая проложена на участке автомобильной дороги вокруг «Сибирь-Арены» и до ул. Стартовая. Максимальная ее длина составляет 5,25 км. Легкоатлеты будут бежать полумарафон в четыре круга.
В связи с перекрытием дороги и парковок вокруг «Сибирь-Арены» участникам и зрителям рекомендуется посетить мероприятие на общественном транспорте. Интервал движения общественного транспорта будет скорректирован и уменьшен.
Синхронный старт – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране. Старт полумарафона в Новосибирске состоится в 13.00 синхронно с другими городами-участниками. Помимо полумарафона любителям бега предлагаются дистанции в 1,5 и 10 километров. Старты будут проходить в разное время. Ожидаемое количество участников – порядка четырех тысяч человек.
Также Новосибирск примет участие в битве за звание беговой столицы России, которая традиционно проходит в рамках Забег.РФ. Так, в 2017 и 2018 ею стала Казань, в 2019 – Владивосток, в 2020 и 2022 – Нижний Новгород, в 2021 – Санкт-Петербург, а в 2023 – Липецк. Беговая столица определяется по трём критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению участников Забега.РФ к общему населению города, средней скорости бега участников. Город-победитель получает переходящий Кубок, на котором выгравированы победители прежних лет, начиная с 2017 года.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
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