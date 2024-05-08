Всем бежать! 19 мая в Новосибирске пройдет полумарафон Забег.РФ

Полумарафон «ЗаБег.РФ» — масштабное легкоатлетическое мероприятие, которое пройдет уже в восьмой раз и объединит всю страну, от Камчатки до Калининграда. На протяжении последних семи лет увеличивалось не только количество участников, но и география проекта. В 2020 и 2021 году полумарафон «ЗаБег.РФ» был дважды внесен в книгу рекордов Гиннесса в качестве «полумарафона, объединившего самое большое количество городов одновременно». С 2023 года полумарафон стал международным.

Маршрут «Забега» в этом году впервые пройдет по новой трассе – рядом с крупнейшим спортивным объектом «Сибирь-Ареной».

— Это удобный и понятный маршрут, исключающий перекрытие большого количества центральных улиц города, - отмечает министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов. - Уже была возможность опробовать локацию близи «Сибирь-Арены» на других спортивных мероприятиях, поэтому в этом году впервые здесь проведем такой масштабный легкоатлетический забег.

Стартово-финишный городок будет располагаться на площади между выходом из метро «Станция Спортивная» и «Сибирь-Ареной». Участники будут выбегать на трассу, которая проложена на участке автомобильной дороги вокруг «Сибирь-Арены» и до ул. Стартовая. Максимальная ее длина составляет 5,25 км. Легкоатлеты будут бежать полумарафон в четыре круга.

В связи с перекрытием дороги и парковок вокруг «Сибирь-Арены» участникам и зрителям рекомендуется посетить мероприятие на общественном транспорте. Интервал движения общественного транспорта будет скорректирован и уменьшен.