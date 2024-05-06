Новосибирские пловцы взяли 16 медалей на чемпионате России по подводному спорту

В Петербурге завершился чемпионат России по подводному спорту в дисциплинах плавания в ластах. Сборная Новосибирской области завоевала пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали, показав второй результат в общекомандном зачете.

На чемпионате России по подводному спорту были разыграны медали в дисциплинах: плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание, ныряние в ластах в длину. В соревнованиях приняло участие 274 спортсмена из 25 субъектов Российской Федерации.