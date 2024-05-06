Новосибирские пловцы взяли 16 медалей на чемпионате России по подводному спорту

Лидер нашей сборной Мария Патласова превзошла рекорды мира и Европы.
В Петербурге завершился чемпионат России по подводному спорту в дисциплинах плавания в ластах. Сборная Новосибирской области завоевала пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали, показав второй результат в общекомандном зачете.
На чемпионате России по подводному спорту были разыграны медали в дисциплинах: плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание, ныряние в ластах в длину. В соревнованиях приняло участие 274 спортсмена из 25 субъектов Российской Федерации.
Лидером в сборной Новосибирской области традиционно стала Мария Патласова. Она выиграла три личные дистанции – 200, 400 и 800 метров, при этом на дистанции 400 метров воспитанница Анастасии Глухих превзошла рекорды мира и Европы, а на дистанции 800 метров установила рекорд России с превышением рекорда Европы.
Патласова опередила соперниц со значительным преимуществом, а вот в борьбе за серебряную медаль 16-летняя спортсменка из нашей сборной Елизавета Купрессова выиграла 0,4 секунды у МСМК из Свердловской области Ксении Сидоркиной. Анита Грищенко уверенно выиграла заплыв на 100 метров в классических ластах. Обе наших победительницы увеличили свой золотой актив в смешанной эстафете 4х100 метров в классических ластах вместе с Арсением Десятовым и Даниилом Марковым. Стоит отметить медали наших «ветеранов». Алексей Казанцев (1989 г.р.) и Владимир Журавлёв (1993 г.р.) превосходят всех соперников по возрасту, но продолжают оставаться в группе лидеров российского плавания в ластах.
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