Спортсмены новосибирского клуба «Локомотив» рассказали о своей победе на первенстве России по волейболу

На встрече с победителя глава регионального минспорта Сергей Ахапов подчеркнул, что тренерский штаб клуба — настоящие профессионалы своего дела.
Встреча с командой, тренерским составом, руководством волейбольного клуба «Локомотив» и областной спортивной школы волейбола прошла в «Локомотив-Арене».
Сборная Новосибирской области выиграла первенство России по волейболу среди юношей до 19 лет, обыграв 15 команд. Данная возрастная группа является самой старшей, поэтому игроки этого возраста хороший резерв для основной волейбольной команды региона.
— Вы знаете, какое внимание мы уделяем развитию волейбола в регионе. С появлением регионального центра волейбола, который может принимать международные турниры, этот вид спорта получил колоссальное развитие. Тренерский штаб клуба и школы - профессионалы своего дела. А ваши результаты дают нам стимул еще больше внимания уделять укреплению резерва, - отметил министр Сергей Ахапов.
Генеральный директор ВК «Локомотив-Новосибирск» Роман Станиславов подчеркнул, что благодаря тесному сотрудничеству и поддержке со стороны области и регионального минспорта, команда может осуществлять полноценный тренировочный процесс и показывать достойный результат.
Финал первенства России по волейболу среди юношей 2006-2007 г.р. проводился в Костроме. На пути в «золотому матчу» старшие воспитанники СШ по волейболу Новосибирской области, усиленные игроками ЦИВС, одержали семь побед. Лучшим связующим турнира был назван капитан нашей команды Корней Николаев, MVP первенства России стал Дмитрий Драгунов.
Говоря о прошедшем турнире, команда единогласно отмечает: "ехали только за победой"!
— Групповые этапы команда прошла довольно легко. Яркая игра получилась с местной командой. Но, безусловно, самая интересная игра была с Самарской областью в финале. Мы готовились к турниру, ехали только за первым местом. Не давали слабину ни в одном матче. И у нас все получилось!», - делится главный тренер команды Илья Смирнов.
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