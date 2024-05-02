Спортсмены новосибирского клуба «Локомотив» рассказали о своей победе на первенстве России по волейболу

Встреча с командой, тренерским составом, руководством волейбольного клуба «Локомотив» и областной спортивной школы волейбола прошла в «Локомотив-Арене».

Сборная Новосибирской области выиграла первенство России по волейболу среди юношей до 19 лет, обыграв 15 команд. Данная возрастная группа является самой старшей, поэтому игроки этого возраста хороший резерв для основной волейбольной команды региона.

— Вы знаете, какое внимание мы уделяем развитию волейбола в регионе. С появлением регионального центра волейбола, который может принимать международные турниры, этот вид спорта получил колоссальное развитие. Тренерский штаб клуба и школы - профессионалы своего дела. А ваши результаты дают нам стимул еще больше внимания уделять укреплению резерва, - отметил министр Сергей Ахапов.