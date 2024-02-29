Новосибирские атлеты взяли два золота и бронзу на первенстве России по греко-римской борьбе

За звание лучших сражались спортсмены из 55 регионов страны.
В Омске завершилось первенство России по спортивной борьбе (греко-римская борьба) среди юниоров (U-20). На счету новосибирцев две золотые и одна бронзовая медаль. Победителями соревнований стали Грайр Оганесян (до 67 кг) и Александр Мелехов (до 130 кг).
359 участников из 55 регионов оспаривали медали первенства России по греко-римской борьбе среди атлетов не старше 20 лет. Новосибирцы вышли в финалы в весовых категориях до 67 кг и до 130 кг.
Грайр Оганесян уверенно провёл решающую схватку против Рабила Аскерова из Ростовской области. Бросок обратным поясом с оценкой в пять баллов увенчал серию приёмов нашего атлета. За две с небольшим минуты он одержал досрочную победу со счётом 8:0. Грайр Оганесян – воспитанник тренерского коллектива клуба «Первомаец».
В финале тяжеловесов Александр Мелехов также встречался с ростовчаниным – Тимофеем Богдановым. Соперник владел инициативой и вёл в счёте 7:0, затем 8:1, однако сам же ростовский борец не выдержал предложенного им темпа. Новосибирец оставил больше сил на финиш схватки, почти догнал оппонента 8:7. Тимофей Богданов обратился за помощью к врачу, и медицинский персонал остановил схватку. Таким образом, Александр Мелехов, тренирующийся под руководством Сергея Андрусика, стал победителем первенства России.
В схватке за третье место Нарек Оганесян из клуба «Первомаец» со счётом 9:4 взял верх над Тамерланом Таранухой из Краснодарского края.
Комментарии (0)