Фестивали ГТО стартовали в Новосибирской области

Рекордным по показателям в выполнении нормативов комплекса ГТО на территории Новосибирской области стал 2023 год. В тестировании приняло участие более 67 тысяч жителей региона, из которых 45 тысяч человек получили знаки отличия. С 2019 года численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, увеличилось с 82 тысяч до 255 тысяч человек.

В 2023 году было проведено семь областных фестивалей комплекса ГТО, в которых приняли участие почти 47 тысяч человек, причем наибольшую часть из них составили дети и люди старшего возраста. Присоединяются к выполнению нормативов ГТО и лица с ограниченными возможностями здоровья.

Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов напоминает, что любой гражданин может пройти тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в центрах тестирования ГТО. На территории Новосибирской области создано 40 таких центров, в каждом из них любой гражданин может проверить свои силу, ловкость, скорость и другие качества абсолютно бесплатно.

В этом году отмечается 10-летие со дня подписания Указа Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Набранный темп в регионе сбавлять не планируют. Так, в этом году пройдет уже восемь областных фестивалей ГТО.

Отборочные этапы областного зимнего фестиваля ГТО среди обучающихся образовательных организаций и зимнего фестиваля ГТО среди муниципальных образований уже стартовали в регионе. Фестиваль среди обучающихся позволит провести мониторинг уровня физического развития детей и подростков и созданных для них условий для занятий физической культурой и спортом. Финал фестиваля пройдет в середине марта в Бердске.

Региональный этап зимнего областного фестиваля ГТО среди муниципальных образований пройдет в конце марта в Куйбышеве в форме соревнований по многоборью ГТО с определением лучшего муниципального образования (лично-командное первенство).