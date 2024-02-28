В России хотят открыть бесплатные спортивные центры для детей

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий ввести в шестидесяти двух регионах страны бесплатные центры для развития у детей спортивных способностей. По планам авторов законопроекта, кроме занятий, в таких центрах эксперты будут определять, к какому конкретно спорту предрасположен ребенок.

Ожидается, что занятия в центрах будут построены по специальной подготовленной программе, учитывающей возраст и физические возможности ребят.

«Такие центры нужны для формирования у детей способностей к занятиям спортом и выявления одаренных в этой сфере ребят на самых ранних этапах — с дошкольного возраста. Предполагается, что обучение будет бесплатным», — рассказали в Госдуме.