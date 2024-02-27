Новосибирские волейболисты заняли третье место на первенстве России

В полуфинале наши ребята встречались с будущими победителями состязаний — командой Москвы.
16 команд боролись за медали на финальном турнире первенства России по волейболу среди юношей 2007-2008 г.р. Команда Новосибирской области заняла третье место.
В финальном турнире Первенства России выступали сильнейшие юношеские коллективы страны, которые преодолели зональные отборочные турниры. Новосибирские волейболисты справились со своей задачей и добились права выступить на финале в Костроме.
На групповом этапе финального турнира воспитанники спортивной школы по волейболу Новосибирской области под руководством Ильи Смирнова выиграли три матча – у команды Воронежской области 3:0 (25:22, 25:23, 25:14), у сверстников из Республики Татарстан 3:0 (25:20, 25:14, 26:24), у команды Санкт-Петербурга 3:1 (25:23,25:20,25:27,25:19).
На следующем этапе в восьмёрке сильнейших команд новосибирцы взяли верх над юношами из Новгородской области 3:0 (25:15, 29:27, 25:19), хозяевами турнира (Костромской областью) 3:1 (15:25, 25:21, 27:25, 25:22) и проиграли сверстникам из Московской области 1:3 (21:25,21:25,25:17,22:25).
В полуфинале наша команда встречалась с будущими триумфаторами первенства страны – командой Москвы и уступила 1:3 (27:25, 19:25, 23:25, 21:25). В матче за бронзовые медали новосибирцы встречались с командой Свердловской области. Напряженный матч завершился пятой партией, в которой выиграли наши волейболисты 3:2 (29:31, 25:21, 25:19, 25:27, 15:11).
Игрок команды Новосибирской области Корней Николаев получил индивидуальную награду, как лучший связующий турнира.
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