Новосибирские волейболисты заняли третье место на первенстве России

16 команд боролись за медали на финальном турнире первенства России по волейболу среди юношей 2007-2008 г.р. Команда Новосибирской области заняла третье место.

В финальном турнире Первенства России выступали сильнейшие юношеские коллективы страны, которые преодолели зональные отборочные турниры. Новосибирские волейболисты справились со своей задачей и добились права выступить на финале в Костроме.

На групповом этапе финального турнира воспитанники спортивной школы по волейболу Новосибирской области под руководством Ильи Смирнова выиграли три матча – у команды Воронежской области 3:0 (25:22, 25:23, 25:14), у сверстников из Республики Татарстан 3:0 (25:20, 25:14, 26:24), у команды Санкт-Петербурга 3:1 (25:23,25:20,25:27,25:19).