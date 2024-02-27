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Спорт

Новосибирска сноубордистка завоевала серебро Кубка России и золото международных соревнований

Алена Дихтярева признается, что серебро, выигранное на Кубке, стало стимулом для более качественного выполнения прыжка на международных соревнованиях. 

sport.nso.ru

Третий  этап кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр прошел на тюменской набережной в рамках  фестиваля "Битва на Туре и собирал лучших сноубордистов России. Всего кубке приняли участие 42 спортсмена из восьми регионов страны, они показали свои способности в квалификационных заездах, лучшие вышли в финал.

Призерами среди мужчин стали Ярослав Ленчевский из Москвы, Никита Абозовик из Мурманской области и москвич Михаил Матвеев. Среди женщин первое место заняла Есения Степанова из Москвы, Алёна Дихтярева из Новосибирской области и москвичка Ярослава Кудряшова.

Международные соревнования  объединили сноубордистов из разных стран мира, членов сборных России. На соревнования приехали спортсмены из Республики Беларусь, Ирана, Казахстана, Грузии. Наша спортсменка стала здесь лучшей и поднялась на первое место. 

Как отмечают организаторы, соревнования проходили у Моста влюблённых на возведённой конструкции с использованием перепадов высот четырёхуровневой тюменской набережной. Конструкция не имеет аналогов в мире – старт трассы начинается с центральной улицы города и завершается выкатом на лед реки. Во время прыжка участники пролетают 13 метров и находятся в воздухе около трех секунд. Это позволяет им делать трюки в разные стороны в разных смещенных осях. 

По словам Алены в интервью организаторам соревнований, серебро на этапе Кубка России придало сил и позволило еще лучше выполнить свой прыжок на международных соревнованиях. 

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