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Спорт

В Новосибирской области состоится финал десятой зимней спартакиады

Соревнования анонсировал губернатор Андрей Травников.

pxhere.com

Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона. С докладом об организации и проведении финала X зимней спартакиады Новосибирской области в Бердске выступил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Глава региона отметил, что муниципальные спартакиады всегда вызывают повышенный интерес у жителей городов и районов. «На этой неделе стартует юбилейная, десятая спартакиада. На них всегда съезжается вся область, состязания проходят очень бурно. Ждём всех 2 марта на торжественном мероприятии», – анонсировал грядущие соревнования Андрей Травников.  

Зимние спартакиады, вместе с сельскими играми Новосибирской области, являются главными стартами для жителей региона, объединяющими все районы.

В программу десятой зимней Спартакиады входят следующие виды спорта: хоккей 3х3, биатлон, полиатлон, мини-футбол, лыжные гонки, гиревой спорт, шашки,  шахматы, конькобежный спорт (дисциплина «шорт-трек»).

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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