В Новосибирской области за последнюю пятилетку построили больше 1200 спортивных объектов

В Новосибирской области количество объектов для занятий спортом в период с 2019 по 2023 год возросло на 1268 объектов, более 200 объектов создано в 2023 году.

Уровень обеспеченности новосибирцев спортивной инфраструктурой увеличен по сравнению с 2018 годом более чем на 14%. В рамках реализуемого правительством Новосибирской области регионального проекта «Спорт – норма жизни» в период с 2019 по 2023 годы в том числе оснащены оборудованием 82 площадки для подготовки и сдачи нормативов ГТО. Также в Новосибирской области за пять лет были созданы специализированные и уникальные спортивные объекты: Центр фехтования С. Позднякова, плавательный бассейн по ул. Зорге, региональный центр волейбола «Локомотив – Арена», спорткомплекс «Александрит», ФОК «Космос», крупнейший региональный объект – Многофункциональная ледовая арена «Сибирь-Арена», завершены строительные работы в рамках реконструкции бассейна «СКА» в г. Новосибирске, бассейн «Аквин» и универсальный манеж в р.п. Кольцово, спорткомплекс «Flysurf» в р.п. Краснообск, стадион в г. Куйбышеве, спорткомплекс в г. Обь.

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов отметил важность работы с молодежью по популяризации спорта. «Российские спортсмены не участвуют в большинстве мировых турниров, что в ряде видов спорта фактически обесценило титул чемпионов. А на российской спортивной арене, напротив, растёт конкуренция, появляются новые соревнования, изменилось качество турниров, и они привлекают всё больше зарубежных атлетов, – подчеркнул Роман Власов. – Важно, что сейчас ведущие спортсмены находятся дома, юные воспитанники могут брать с них пример. В своё время я вырос на примере Александра Карелина и сейчас стараюсь проводить больше мастер-классов – передавать опыт детям».