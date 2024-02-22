Юные новосибирские хоккеисты выиграли в одном из этапов «Золотой шайбы»

«Поздравляем воспитанников инструктора по спорту МАУ „Стадион“ Валерия Шкитина с блестящим выступлением на турнире: 6 игр, 6 побед, разница забитых и пропущенных шайб 43:2! Молодцы! Спасибо за игру!» — отметили в управлении физкультуры и спорта мэрии Новосибирска.

Теперь ребят ждет суперфинал «Золотой шайбы», который состоится в подмосковных Мытищах в конце мая — начале июня.

Фото: vk.com/mau_stadion