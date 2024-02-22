Юные новосибирские хоккеисты выиграли в одном из этапов «Золотой шайбы»

Команда «Вымпел» одержала победу в игре с «Ягуаром» из Республики Татарстан.
Хоккеисты команды «Вымпел» МАУ «Стадион» города Новосибирска одержали уверенную победу на «Золотой шайбе» — Всероссийских финальных соревнованиях среди команд юношей 2013-2014 годов рождения в дивизионе «Байкальский».
По информации управления физкультуры и спорта мэрии города Новосибирска, в последней игре турнира юные новосибирцы выиграли у «Ягуара» (Республика Татарстан) со счетом 5:0. Счет открыл Иван Деев, затем две шайбы в ворота соперников провел капитан «Вымпела» Михаил Алехин, победные точки поставили Данил Сбитнев и Кирилл Магдюк.
«Поздравляем воспитанников инструктора по спорту МАУ „Стадион“ Валерия Шкитина с блестящим выступлением на турнире: 6 игр, 6 побед, разница забитых и пропущенных шайб 43:2! Молодцы! Спасибо за игру!» — отметили в управлении физкультуры и спорта мэрии Новосибирска.
Теперь ребят ждет суперфинал «Золотой шайбы», который состоится в подмосковных Мытищах в конце мая — начале июня.
Фото: vk.com/mau_stadion
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